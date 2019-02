Luis Garicano: «Igea ganará las primarias porque representa nuestro ideario» El responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos es el principal apoyo de la candidatura de Francisco Igea en el proceso de primarias para aspirar a la Presidencia de la Junta

El responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos, Luis Garicano, se ha convertido en el apoyo de mayor relumbrón de la candidatura de Francisco Igea en el proceso de primarias para aspirar a la Presidencia de la Junta que le enfrenta a Silvia Clemente y a otros tres candidatos más. El también vallisoletano y candidato a las Europeas admite que el fichaje de la expresidenta de las Cortes «sorprendió a todo el mundo» y confía en que el diputado «gane» porque «es el ideal».

-¿Cómo valora que la Ejecutiva haya fichado como independiente a Silvia Clemente? ¿Se ha podido equivocar?

-En un partido puede haber diferentes opiniones y no quiere decir que se hayan equivocado. Hay claramente un candidato que personalmente es preferible. Francisco Igea es ideal para estas elecciones porque tiene una trayectoria que encaja a la perfección con lo que Ciudadanos representa.

-¿Por qué prefiere a Igea que a Clemente?

-No conozco a Silvia Clemente. No se trata de hacer comparaciones, pero Paco representa el ideario de Cs al ser una persona que viene de la vida profesional, que no necesita de la política para vivir, sino que está para hacer un trabajo por los demás y no se agarra a ningún puesto. Tiene una preparación máxima y he tenido una experiencia personal muy larga con él en la que he podido conocer su honestidad e integridad. Es alguien único y muy especial.

-¿Le sorprendió al menos la designación de la expolítica del PP?

-(Se lo piensa) Bueno. No estuve al tanto de las negociaciones y no supe nada del tema hasta casi el final. Tampoco tenía que estar informado. Pero sí, ha sorprendido a todo el mundo.

-¿Cómo se ha tomado la Ejecutiva su apoyo explícito a Igea?

-Estoy en contacto continuo con Villegas y le comenté que iba a apoyar a Igea. Lo sabe toda la dirección. Lo han entendido sin ningún problema. No he recibido ningún reproche.

-¿Como vivió el anuncio de la salida de Clemente del PP?

-No voy a entrar a valorar nada de Silvia Clemente. Prefiero no hacerlo.

-¿Va a hacer campaña activa por Igea?

-Sí. Haremos un acto importante el sábado en Valladolid y puede que participe en alguno más.

-¿Qué resultado espera en las Primarias?

-Igea ha hecho una labor fantástica en el congreso con una gran capacidad de trabajo por Castilla y León y por todos los españoles en defensa de la Sanidad. Estoy seguro de que se valorará y que ganará porque es el mejor candidato.

-Aparte de la Ejecutiva, que respaldó a Clemente casi por unanimidad, ¿cree que esta decisión ha generado división en Ciudadanos?

-Diría que hay una enorme simpatía de todos el partido por Igea, aunque eso no quiere decir que prefieran que gane él.

-¿Cree que este proceso puede provocar una crisis en Ciudadanos?

-En absoluto. Creemos en las primarias. Cuando hay diferencias tienen que resolverse deforma democrática. Apoyaré, por supuesto, a la persona que gane.