La hora de la verdad

Los dirigentes del PP de Castilla y León no ocultan su preocupación ante el proceso de primarias en el partido. Con mínimas excepciones, Silvia Clemente y Jesús Posada con su apoyo a Cospedal y Juan José Lucas a Soraya Sáenz de Santamaria, son pocas las voces de dirigentes destacados de nuestra tierra que hayan mostrado abiertamente su apoyo a cualquiera de los candidatos. La gran mayoría se apuntan a la neutralidad pública, la primera de todas la de Alfonso Fenández Mañueco, que es miembro del Comité Organizador del Congreso y por lo tanto debe imparcialidad al proceso.

La presencia de tres candidatos de Castilla y León pudiera hacer pensar que habría posiciones predefinidas. Sin embargo, no influye, al menos públicamente, a la hora de decantar las posición de las provincias.

Pese a que las primarias no son novedad en el PP, si lo son a nivel nacional y meten al partido en una dinámica a la que no estaba acostumbrado. Rajoy, cuya palabra en el PP era ley, dio el portazo sin indicacion alguna y así, quienes estaban acostumbrados a ser orientados por la palabra del jefe, se encontraron con una horfandad que es la causa de la incertidumbre. No es extraño que quienes participan en el proceso llamen a las sedes para preguntar cual es la posIción de su provincia y, por lo visto hasta ahora, no parece que haya instrucciones concretas.

El PP tiene la oportunidad de salir fortalecido en esta elección y no olvidar la premisa de que las primarias llegan para quedarse lo que implica asumir esta nueva cultura interna. Han de asumir que no todo ha de ser monolítico y que puede haber varias opciones al liderazgo en una elección y una vez celebrada, cerrar filas con el líder para ser mas fuertes. Si el final del proceso lo que sale es la división, el futuro pasa de ser una oportunidad al negro de un profundo hoyo.