Valentín del Hierro: «En Toledo hemos pasado de improvisar en las emergencias a la planificación»

El coordinador de Emergencias de Toledo trajo al Ayuntamiento su experiencia militar y civil a la gestión de crisis para reforzar su sistema de protección frente a todo tipo de incidentes y fenómenos adversos con la intención de armonizar la labor de Policía Local, Bomberos y Protección Civil. Se estrenó en el cargo, que depende de la Concejalía de Seguridad Ciudadana de la vicealcaldesa, Inés Cañizares, hace justo un año y una de sus primeras medidas fue ordenar el cierre el parque de la Vega el día de la inauguración de Farcama. Desde entonces, está trabajando para actualizar los planes de emergencia de una ciudad que ha vivido momentos difíciles en los últimos años como las danas de 2021 y 2023. En marzo coordinó la llegada la UME para frenar la crecida del Tajo y el fin de semana pasado planificó la perimetración del ecoparque para que no llegaran las llamas del incendio de Polán.

—¿Cómo ha evolucionado la percepción del riesgo de las ciudadanía después de vivir fenómenos extremos e los últimos años?

—Creo que las situaciones sufridas en estos últimos años como la pandemia, Filomena, el volcán de la Palma, la catástrofe de las inundaciones de Valencia, el apagón o los incendios de este verano, motiva a las administraciones a avanzar en la integración de la gestión del riesgo en sus políticas. Se ha reforzado el marco normativo con planes nacionales y europeos que exigen identificar zonas de riesgo e incorporar medidas preventivas en el urbanismo, se elaboran cada vez más planes de emergencia y autoprotección adaptados a zonas inundables en el ámbito municipal. Además, se han modernizado los sistemas de aviso y vigilancia con herramientas como Es-Alert, sensores en cauces y mapas de riesgo accesibles para técnicos y ciudadanía.

—¿Cuál es el estado actual del Platemun y cómo se está implementando en la ciudad?

—El Plan de Actuación Municipal de Toledo se encuentra aprobado, en vigor y plenamente activo. En estos momentos está en fase de actualización técnica por dos motivos: ha superado el plazo de cuatro años y se han producido cambios normativos y operativos que hacen necesaria su revisión.

—¿Qué riesgos específicos se han identificado y cómo se abordan?

—La Junta de Comunidades identifica y clasifica los riesgos en el PLATECAM, y el Ayuntamiento los adapta a su propia realidad municipal en el PLATEMUN. De este modo se integran los recursos locales y se realiza un análisis de vulnerabilidad propio de Toledo.

—¿Cómo se coordinan los servicios de emergencia con el Ayuntamiento?

—La dirección del plan corresponde a la Alcaldía, mientras que la coordinación operativa se ejerce desde el Centro de Coordinación Municipal (CECOPAL). El coordinador municipal de la emergencia garantiza la integración funcional de todos los grupos de acción: bomberos en intervención, Policía Local y, si es necesario, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en orden público y seguridad, servicios sanitarios en coordinación con el SESCAM, y Protección Civil y servicios municipales en apoyo logístico. La clave es mantener una dirección única, coordinación eficaz y comunicación permanente con la Delegación de la Junta y el 112.

—¿Qué protocolos de comunicación y respuesta existen?

—Cuando se activa o desactiva el plan se comunica de inmediato al 112 y a la Delegación Provincial. El Cecopal centraliza la información y transmite órdenes a los distintos grupos de acción mediante varios canales redundantes —telefonía, emisoras Tetra, sistemas digitales— para garantizar la operatividad incluso en caso de fallo. También se activa el Gabinete Local de Información y se utilizan procedimientos estandarizados que permiten una actuación simultánea y coordinada de todos los recursos.

– La catedral de Toledo es un Bien de Interés Cultural muy visitado. ¿Cuenta con un plan específico?

—Sí. Dispone de una planificación de autoprotección conforme al Real Decreto 393/2007, la Norma Básica de Autoprotección y la normativa sectorial en materia de patrimonio histórico. El Ayuntamiento mantiene protocolos de coordinación preventiva con revisiones periódicas, simulacros y planes específicos de evacuación, intervención y protección del patrimonio. La Catedral está integrada tanto en su propio plan de autoprotección como en la planificación municipal.

—El Casco Histórico presenta especiales dificultades en caso de incendio. ¿Cómo se aborda esta situación?

—Su trazado urbano, la estrechez de las calles y la singularidad de sus edificaciones complican las intervenciones. Para hacer frente a ello se han planificado accesos prioritarios, instalado hidrantes y puntos de agua estratégicos, incorporado vehículos ligeros y equipos portátiles, y establecido protocolos de evacuación en edificios singulares. Además, se han identificado zonas de difícil acceso, donde se emplean motobombas portátiles, mochilas extintoras y mangueras de gran longitud. En edificios como la Catedral, el Teatro de Rojas, el Hospital de Tavera, colegios, residencias o inmuebles medievales existen planes de autoprotección específicos que contemplan evacuaciones asistidas y medidas preventivas.

—Tras las danas de 2021 y 2023 y la crecida del Tajo en marzo de 2025, ¿qué medidas se han adoptado contra inundaciones?

—El Ayuntamiento ha elaborado el Plan de Actuación Municipal frente a Inundaciones y el de Fenómenos Meteorológicos Adversos, actualmente en proceso de homologación. Se han identificado y cartografiado zonas vulnerables como Safont, Vega Baja o el Polígono, se han reforzado protocolos de alerta, se colabora con la Confederación Hidrográfica del Tajo para mejorar previsiones, se intensifica el mantenimiento del alcantarillado y se realizan campañas de autoprotección. Hemos pasado de la improvisación, una respuesta reactiva a una planificación estructurada y anticipada.

—¿Se han hecho obras de infraestructura para reducir riesgos?

—Sí, y en este sentido quiero destacar la especial sensibilidad que ha mostrado el alcalde al impulsarla la actuación y ejecución de obras que disminuyen la vulnerabilidad de determinadas zonas, como por ejemplo en Azucaica donde se han ejecutado obras clave para mitigar el riesgo de inundabilidad. Se han limpiado y mejorado redes de drenaje, revisado colectores pluviales y reforzado taludes y cunetas. También se han adecuado accesos a infraestructuras críticas como la EDAR, la ETAP, donde los departamentos de Obras y Servicios y Medio Ambiente han tenido un papel fundamental en la planificación y ejecución de estas intervenciones y que posteriormente a nivel operativo, se deben reflejar en los planes municipales, además de incluir zonificación detallada de riesgos, protocolos de activación, catálogos de medios actualizados y simulacros periódicos.

– ¿Qué ocurre con otros fenómenos como nevadas y heladas?

—Tras Filomena, el Ayuntamiento aprobó el Plan de Actuación frente a Hielo y Nieve 2024/2025, integrado ya en el Platemum. Este plan define itinerarios prioritarios en hospitales, colegios, estaciones y dependencias esenciales, así como zonas de riesgo por hielo. Se dispone de sal acopiada en puntos estratégicos, protocolos de movilización inmediata de personal y coordinación estrecha con Policía Local, bomberos y Protección Civil. Ahora tenemos una planificación anticipada y escalonada que nos permite actuar con rapidez.

– ¿Qué medidas garantizan la seguridad y la movilidad durante episodios climáticos adversos?

—El Ayuntamiento aplica protocolos de cierre preventivo de parques y jardines, trata de forma prioritaria las vías críticas de acceso a servicios esenciales, y asegura el salado preventivo de calles y aceras. Se contemplan planes de evacuación en eventos multitudinarios y medidas de autoprotección en edificios estratégicos. Además, la información llega a la población a través de la web municipal, redes sociales, medios de comunicación y avisos del 112. El objetivo es claro: evitar riesgos, mantener la movilidad esencial y proteger a los toledanos en todo momento.

—¿Cómo fue el aterrizaje y cómo están siendo sus relaciones con Policía Local, Bomberos y Protección Civil?

—Desde el primer momento encontré la mejor disposición por parte de todos: Policía Local, Bomberos y el grupo de voluntarios de Protección Civil. Es verdad que, al llegar, existía cierta lógica expectación por ver cómo iba a encajar mi papel, pero enseguida noté cercanía y apoyo. Hoy puedo decir que me siento plenamente integrado y agradecido por el respeto y la confianza que me han mostrado. Además, nuestro trabajo no se limita solo a los servicios de emergencias; también contamos con la colaboración de otros departamentos municipales como Patrimonio, los arquitectos municipales, obras e infraestructuras y todos aquello necesarios para la resolución de la emergencia... Gracias a ese esfuerzo conjunto podemos anticiparnos a los problemas y ofrecer soluciones rápidas y eficaces. Para mí, es un orgullo formar parte de un equipo tan comprometido con la ciudad y con sus vecinos.

—Su prueba de fuego fue el crecimiento del Tajo en marzo pasado. ¿Cómo fue este primer contacto coordinando a todos los efectivos?

—Todo el mundo arrimó el hombro. Lo primero fue la emergencia y proteger a las personas y no tuve ningún problema, al contrario. Se hizo un gran trabajo. No puedo quejarme en absoluto.

—¿Cómo está siendo trabajar en una institución tan cercana después de venir de la Delegación del Gobierno?

—Ahora estoy en el terreno y veo personas; antes eran medios y capacidades. Veo su compromiso, cansancio y sufrimiento con los ciudadanos cuando hay problemas, pero también percibo la satisfacción del deber cumplido, la resolución es más directa. Nuestro trabajo está en el día a día, policías, Bomberos y Voluntarios de Protección Civil además de la colaboración prestada por el resto del consistorio lo que nos permite anticiparnos y dar respuestas.

—¿Qué papel juega la prevención?

—Antes que la prevención, la anticipación y la comunicación. Son, sin duda, dos pilares fundamentales en la gestión de cualquier emergencia. Y cada vez lo son más, porque los episodios que vivimos como lluvias torrenciales, incendios o incluso fenómenos extremos inesperados requieren actuar con rapidez, pero también con claridad. Después, la prevención y luego la planificación, en la que entran los planes; después la actuación, que es cuando ya ejecuta y luego la recuperación, que ahí hay ya varias fases.

—Usted fue durante muchos años jefe de la Unidad Territorial de Protección Civil y Emergencias de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha. ¿A qué reto se enfrentó?

—Uno de los principales retos a los que hemos tenido que hacer frente en estos años ha sido, sin duda, la mejora de la coordinación entre administraciones. En situaciones de emergencia, como las inundaciones o los incendios forestales, es fundamental que todos los niveles desde los ayuntamientos hasta la administración del Estado trabajen en la misma dirección, con rapidez y con una información clara y compartida. Y uno de los retos importante fue mantener los planes de emergencia actualizados.

Del Ejército de Tierra al Ayuntamiento de Toledo: experiencia militar y civil Valentín del Hierro es militar de carrera y oficial del Ejército de Tierra, con una sólida preparación académica y una experiencia de gestión reconocida en el ámbito civil. Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado, ingeniero técnico en Informática por la Universidad de Córdoba y máster universitario en Prevención de Riesgos Laborales, Del Hierro reúne una combinación de conocimientos técnicos y estratégicos poco común en el ámbito de la protección civil. Durante los últimos ocho años ejerció como jefe de la Unidad Territorial de Protección Civil y Emergencias en la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, un puesto desde el que coordinó la respuesta ante fenómenos adversos y emergencias de diversa índole. En 2023, su trayectoria recibió un espaldarazo institucional con la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil, una condecoración que, en sus propias palabras, vivió como uno de los momentos más significativos de su carrera: «No solo por el reconocimiento en sí, que ya es un gran honor, sino por lo que representa: el agradecimiento institucional al trabajo diario, muchas veces silencioso, que hacemos quienes nos dedicamos al servicio público». Con humildad, Valentín del Hierro subraya el carácter colectivo de su labor: «Detrás de cada decisión, de cada intervención y de cada planificación hay equipos humanos que trabajan con compromiso, con vocación y muchas veces en situaciones complejas. Esta distinción la viví como un reflejo de ese esfuerzo compartido, especialmente en el ámbito de la protección civil y la gestión de emergencias, donde la coordinación y la entrega personal son fundamentales». Ese espíritu de servicio público es el que guía su trabajo en Toledo. Para él, las emergencias no son solo momentos de crisis, sino también oportunidades para demostrar que la profesionalidad, la coordinación y la dedicación de los servicios de emergencia son pilares esenciales de una sociedad que quiere proteger a sus ciudadanos. Ahora, trabaja desde el Ayuntamiento de Toledo, dependiendo de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, en la que está al frente la vicealcaldesa, Inés Cañizares.