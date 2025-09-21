Toledo califica como 'infraestructuras críticas' la EDAR y el Ecoparque ante posibles inundaciones y riadas

El Ayuntamiento de Toledo ha dado un paso decisivo en la gestión de emergencias tras los episodios de lluvias torrenciales que en los últimos años han puesto a prueba la resistencia de la ciudad. La Dana de 2021, los graves efectos de la de 2023 y la reciente crecida del río Tajo en marzo de 2025 han dejado una lección clara: la prevención y la anticipación son tan necesarias como la respuesta inmediata. Así, tras la incorporación del coordinador de Emergencias, Valentín del Hierro, se están actualizando las zonas críticas y los protocolos de activación.

Los planes identifican áreas especialmente vulnerables: Safont, Vega Baja, el Polígono, accesos a barrios periféricos y también las infraestructuras críticas como la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y el Ecoparque, en donde ya se han adecuado los accesos.

Para dar una respuesta planificada anticipada, la ciudad, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, que dirige la vicealcaldesa, Inés Cañizares, se están armando de planes municipales frente a inundaciones y fenómenos extremos. Fruto de esa estrategia, el Ayuntamiento ha elaborado dos herramientas clave: el Plan de Actuación Municipal frente a Inundaciones y el Plan de Actuación Municipal frente a Fenómenos Meteorológicos Adversos, actualmente en proceso de homologación por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Ambos documentos establecen la zonificación de riesgos y elementos vulnerables, protocolos de activación en fases de alerta y emergencia, un catálogo de medios municipales y la coordinación con el 112-SACUE y Protección Civil. Además, contemplan la programación de simulacros para medir la capacidad real de respuesta.

En fase de alerta, los protocolos prevén cierres preventivos de parques, jardines, instalaciones deportivas y pasos susceptibles de anegamiento, así como campañas de información ciudadana sobre autoprotección y sistemas de aviso rápido.

Junto a la planificación, el Consistorio ha impulsado actuaciones de infraestructura destinadas a reforzar la capacidad de la ciudad para resistir las lluvias intensas. Entre ellas destacan la mejora y limpieza del alcantarillado y redes de drenaje urbano, con especial atención a Safont, Vega Baja, el Polígono y los accesos a La Peraleda; revisión de colectores pluviales y obras en taludes y cunetas para prevenir desprendimientos y acumulación de agua y la adecuación de accesos a instalaciones críticas como la EDAR, la ETAP y el Ecoparque. Estas medidas se complementan con el refuerzo del mantenimiento del drenaje urbano, en colaboración con TAGUS y el área municipal de Obras.

Así, por ejemplo, en Azucaica también se han ejecutado obras clave para mitigar el riesgo de inundabilidad. Se han limpiado y mejorado redes de drenaje, revisado colectores pluviales y reforzado taludes y cunetas. El objetivo de la ciudad de Toledo es claro: mitigar riesgos, proteger a la ciudadanía y reforzar la resiliencia de la ciudad frente a un clima cada vez más imprevisible.

El incendio de Polán puso en jaque a la planta de tratamiento de residuos El fuego rozó el Ecoparque de Toledo. Durante la tarde del sábado 13 de septiembre, las llamas avanzaron con tal intensidad que llegaron hasta el jardín de la planta de tratamiento de residuos, en el término municipal de la capital, lo que encendió todas las alarmas. Por momentos se temió lo peor: que el corazón de estas instalaciones críticas quedara atrapado por el incendio. Valentín del Hierro, coordinador del dispositivo de emergencias, se trasladó de inmediato a la zona para ordenar la perimetración del Ecoparque. Allí, en plena tensión, se abrió un cortafuegos que terminó siendo decisivo: las llamas se detuvieron a tiempo y el fuego no alcanzó las dependencias. Incluso se llegó a barajar suspender la recogida de basura esa misma noche, una medida que finalmente no fue necesaria gracias a la buena evolución de los trabajos de extinción. El incendio, que se inició en las inmediaciones de la finca Portusa arrasó más de 300 hectáreas de matorral y monte bajo. La magnitud del siniestro obligó a movilizar a más de 40 medios y a un centenar y medio de efectivos, entre bomberos, brigadas forestales y recursos aéreos. La imagen más visible fue la enorme columna de humo negro que se elevó sobre el horizonte y se dejó ver a decenas de kilómetros. El viento la empujó hacia Toledo, tiñendo de oscuro el cielo de la ciudad y haciendo inconfundible el olor a quemado en sus calles. Horas después, el esfuerzo coordinado permitió estabilizar el incendio, aunque la huella de la jornada quedó marcada en la memoria: la de un fuego que estuvo a punto de alcanzar el Ecoparque.