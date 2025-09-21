Toledo califica como 'infraestructuras críticas' la EDAR y el Ecoparque ante posibles inundaciones y riadas
Tras las danas de 2021 y 2023 y la crecida del Tajo en marzo de 2025, el Ayuntamiento impulsa planes municipales y protocolos para anticiparse a los episodios extremos que cada vez son más frecuentes
El Ayuntamiento de Toledo ha dado un paso decisivo en la gestión de emergencias tras los episodios de lluvias torrenciales que en los últimos años han puesto a prueba la resistencia de la ciudad. La Dana de 2021, los graves efectos de la de 2023 y la reciente crecida del río Tajo en marzo de 2025 han dejado una lección clara: la prevención y la anticipación son tan necesarias como la respuesta inmediata. Así, tras la incorporación del coordinador de Emergencias, Valentín del Hierro, se están actualizando las zonas críticas y los protocolos de activación.
Los planes identifican áreas especialmente vulnerables: Safont, Vega Baja, el Polígono, accesos a barrios periféricos y también las infraestructuras críticas como la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y el Ecoparque, en donde ya se han adecuado los accesos.
Para dar una respuesta planificada anticipada, la ciudad, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, que dirige la vicealcaldesa, Inés Cañizares, se están armando de planes municipales frente a inundaciones y fenómenos extremos. Fruto de esa estrategia, el Ayuntamiento ha elaborado dos herramientas clave: el Plan de Actuación Municipal frente a Inundaciones y el Plan de Actuación Municipal frente a Fenómenos Meteorológicos Adversos, actualmente en proceso de homologación por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Ambos documentos establecen la zonificación de riesgos y elementos vulnerables, protocolos de activación en fases de alerta y emergencia, un catálogo de medios municipales y la coordinación con el 112-SACUE y Protección Civil. Además, contemplan la programación de simulacros para medir la capacidad real de respuesta.
En fase de alerta, los protocolos prevén cierres preventivos de parques, jardines, instalaciones deportivas y pasos susceptibles de anegamiento, así como campañas de información ciudadana sobre autoprotección y sistemas de aviso rápido.
Junto a la planificación, el Consistorio ha impulsado actuaciones de infraestructura destinadas a reforzar la capacidad de la ciudad para resistir las lluvias intensas. Entre ellas destacan la mejora y limpieza del alcantarillado y redes de drenaje urbano, con especial atención a Safont, Vega Baja, el Polígono y los accesos a La Peraleda; revisión de colectores pluviales y obras en taludes y cunetas para prevenir desprendimientos y acumulación de agua y la adecuación de accesos a instalaciones críticas como la EDAR, la ETAP y el Ecoparque. Estas medidas se complementan con el refuerzo del mantenimiento del drenaje urbano, en colaboración con TAGUS y el área municipal de Obras.
Así, por ejemplo, en Azucaica también se han ejecutado obras clave para mitigar el riesgo de inundabilidad. Se han limpiado y mejorado redes de drenaje, revisado colectores pluviales y reforzado taludes y cunetas. El objetivo de la ciudad de Toledo es claro: mitigar riesgos, proteger a la ciudadanía y reforzar la resiliencia de la ciudad frente a un clima cada vez más imprevisible.
