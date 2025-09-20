Al lugar del siniestro acudieron tanto Policía Local como Guardia Civil y los bomberos

Un incendio en una caldera obliga a desalojar un bloque de 35 viviendas en Tomelloso El fuego se originó en la calle Zorrilla y se extendió a una vivienda contigua. El siniestro no deja heridos y los vecinos regresaron a sus casas a las nueve de la mañana salvo los propietarios de los dos viviendas afectadas

Un incendio declarado este sábado en una caldera de gas de una vivienda de la calle Zorrilla, en Tomelloso, obligó a desalojar de madrugada las 35 viviendas de un bloque. El fuego se extendió a la vivienda contigua, aunque el suceso se saldó sin heridos.

El aviso del incidente se produjo pasadas las cinco y media de la madrugada y motivó una amplia intervención de los servicios de emergencia. Hasta el lugar acudieron los bomberos, técnicos de gas natural, efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y una UVI en preventivo.

Los vecinos fueron desalojados durante la madrugada y pudieron regresar a sus casas a las nueve de la mañana, salvo los propietarios de las dos viviendas directamente afectadas por el incendio.