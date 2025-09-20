Suscribete a
Un incendio en una caldera obliga a desalojar un bloque de 35 viviendas en Tomelloso

El fuego se originó en la calle Zorrilla y se extendió a una vivienda contigua. El siniestro no deja heridos y los vecinos regresaron a sus casas a las nueve de la mañana salvo los propietarios de los dos viviendas afectadas

Al lugar del siniestro acudieron tanto Policía Local como Guardia Civil y los bomberos
Un incendio declarado este sábado en una caldera de gas de una vivienda de la calle Zorrilla, en Tomelloso, obligó a desalojar de madrugada las 35 viviendas de un bloque. El fuego se extendió a la vivienda contigua, aunque el suceso se saldó sin heridos.

El aviso del incidente se produjo pasadas las cinco y media de la madrugada y motivó una amplia intervención de los servicios de emergencia. Hasta el lugar acudieron los bomberos, técnicos de gas natural, efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y una UVI en preventivo.

Los vecinos fueron desalojados durante la madrugada y pudieron regresar a sus casas a las nueve de la mañana, salvo los propietarios de las dos viviendas directamente afectadas por el incendio.

