El Complejo Astronómico de La Hita incorpora un sistema de ultra alta resolución para analizar la materia interplanetaria que alcanza la atmósfera

El Instituto de Astrofísica de Andalucíaha completado la instalación en el Complejo Astronómico de La Hita, ubicado en la localidad toledana de La Puebla de Almoradiel, de un nuevo sistema de ultra alta resolución destinado a analizar la caída de meteoritos y la materia ... interplanetaria que alcanza la atmósfera terrestre.

Este equipamiento forma parte del proyecto Smart, cuyo investigador principal es el astrofísico José María Madiedo, y ha sido diseñado por el propio investigador, según ha informado la Fundación AstroHita. El sistema está compuesto por cuatro detectores de alta sensibilidad que monitorizan el cielo de manera autónoma y continuada durante las 24 horas del día.

Desde finales de noviembre, estos cuatro dispositivos vigilan el cielo de Toledo con un alcance que puede superar los 800 kilómetros en condiciones óptimas. Con ellos, el observatorio suma ya un total de 11 detectores de alta sensibilidad dedicados al proyecto Smart.

Smart es una iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desarrollada en el marco de la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Swemn), cuyo principal objetivo es analizar las propiedades de las partículas de materia interplanetaria que impactan contra la Tierra. Estas partículas, denominadas meteoroides, proceden mayoritariamente de asteroides y cometas que orbitan alrededor del Sol, y pueden ir desde el tamaño de un grano de arena hasta rocas de varios metros de diámetro. Su entrada en la atmósfera genera brillantes bolas de fuego visibles desde grandes distancias.

Los primeros detectores del proyecto Smart instalados en La Hita comenzaron a funcionar en 2010, también de la mano de José María Madiedo y en colaboración con la Fundación AstroHita. Los nuevos dispositivos permitirán obtener información más detallada sobre la composición química de las rocas que impactan contra la atmósfera, además de ofrecer datos más precisos sobre las órbitas que siguen en el Sistema Solar y su procedencia.

Gracias a su ubicación estratégica en el centro de la península Ibérica, el Complejo Astronómico de La Hita se consolida como un punto clave para el desarrollo del proyecto Smart dentro de una red que ya supera el centenar de dispositivos dedicados a la monitorización del cielo repartidos por toda España.