El Complejo Astronómico de La Hita incorpora un sistema de ultra alta resolución para analizar la materia interplanetaria que alcanza la atmósfera

Los nuevos dispositivos permitirán obtener información más detallada sobre la composición química de las rocas que impactan contra la atmósfera, además de ofrecer datos más precisos sobre las órbitas que siguen en el Sistema Solar y su procedencia

El Complejo Astronómico 'La Hita' celebra su 25 aniversario con un completo programa de actividades

Bólido celeste detectado por el complejo astronómico de La Hita en 2025
Bólido celeste detectado por el complejo astronómico de La Hita en 2025 fundación astrohita

Toledo

El Instituto de Astrofísica de Andalucíaha completado la instalación en el Complejo Astronómico de La Hita, ubicado en la localidad toledana de La Puebla de Almoradiel, de un nuevo sistema de ultra alta resolución destinado a analizar la caída de meteoritos y la materia interplanetaria que alcanza la atmósfera terrestre.

