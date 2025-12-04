Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 4 de diciembre

El choque entre una caravana y un turismo obliga a cortar el tráfico en la A-4 en sentido Andalucía a la altura de Tembleque

Una mujer de 36 años ha tenido que ser trasladada al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan

El choque entre una caravana y un turismo obliga a cortar el tráfico en la A-4 en sentido Andalucía a la altura de Tembleque

ABC

El tráfico rodado ha quedado interrumpido en la madrugada de este jueves en la A-4 en dirección a Andalucía tras una colisión entre un turismo y una caravana en el término municipal de Tembleque (Toledo).

A causa del accidente, una mujer ... de 36 años ha sido trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app