Camuñas busca que sus Pecados y Danzantes sean Patrimonio de la Unesco

La decisión ha sido tomada por las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Patrimonio Histórico celebrado en la Academia de España en Roma

La asociación 'Urbs Regia', reconocida por la Unesco

Carrera de pecados en Camuñas el día del Corpus Christi
Carrera de pecados en Camuñas el día del Corpus Christi

ABC

Toledo

'Las danzas del Bien y del Mal. Los Pecados y Danzantes del Corpus Christi' de Camuñas (Toledo) es la nueva candidatura elegida por el Consejo de Patrimonio Histórico para formar parte de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. La candidatura ... española, elegida por las comunidades autónomas, será presentada ante el organismo internacional en marzo de 2026 y podrá ser discutida en la siguiente reunión del comité de evaluación de la Unesco.

