Suscribete a
ABC Premium

Page cree que España vive «el momento más alejado del espíritu de la Transición»

«El odio que hoy circula en este país es un odio impostado, artificial, buscado de arriba abajo», alerta el presidente de Castilla-La Mancha

Page: Es «absurdo» pensar que Puigdemont respetará más a Sánchez «de rodillas»

Emiliano García-Page, durante su intervención en foro Perspectivas 2026, organizado por The Objective en Casa de América
Emiliano García-Page, durante su intervención en foro Perspectivas 2026, organizado por The Objective en Casa de América ABC
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha trazado este miércoles un diagnóstico sombrío sobre la situación política española durante la apertura del foro Perspectivas 2026, organizado por The Objective en Casa de América. En una intervención cargada de advertencias, ... el dirigente socialista ha asegurado que España se encuentra «en el momento más alejado del espíritu de la Transición», una actitud que considera «vigente» y necesaria para afrontar la polarización actual.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app