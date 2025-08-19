Nidos de cucarachas en los servicios de la estación del AVE de Toledo, que visitan miles de viajeros

Cucharachas en el suelo y por las paredes de la estación del AVE en Toledo

Decenas de cucarachas subiendo por las paredes en los servicios de la estación del AVE en Toledo, en los que todo indica que la limpieza diaria que requieren estas instalaciones brilla por su ausencia, lo que convierte la situación en inadmisible a tenor de los miles de viajeros, usuarios habituales y turistas, que llegan a la terminal ferroviaria cada día, provenientes de la Estación de Atocha de Madrid.

El edificio actual de la estación, inaugurado en 1919 y que destaca por su estilo neomudéjar, fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento el 21 de noviembre de 1991. Esta belleza arquitectónica contrasta con las lamentables condiciones de insalubridad y suciedad que registran los servicios, según han denunciado algunos vecinos en redes sociales.

El aspecto de los baños, que puede observarse en la imagen, es de este mismo martes, 19 de agosto, en pleno periodo vacacional, lo que ha sorprendido tanto a la usuaria que lo denuncia que confiesa que «no sabía si publicar» el post en Instagram.

Al nido de cucarachas se unen el water roto y sucio y la pila del inodoro perdiendo agua de forma constante, además de las papeleras desbordadas. En resumen, «vergüenza total. Miles de turistas llegan aquí cada día y esta es la imagen que se llevan de Toledo. Si crees que esto no puede seguir así, comparte para que lo vea quien tenga que arreglarlo», demanda la usuaria de la red social.

Entre los comentarios, muy críticos, destacan algunos como este: «En Japón, Singapur y ese tipo de países asiáticos los servicios públicos brillan de lo limpios que están. Aquí nos queda poco para tenerlos igual que en África. Culpa de la mala educación de la gente y de la desidia de los que deben mantenerlos limpios«.