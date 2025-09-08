José Manuel López: «A la espera del POM, la EMV está buscando más suelo para vivienda»

José Manuel López llegó a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, una institución creada en 1993 en Toledo para la promoción pública, para ponerla al día, saldar sus deudas y volver a sacar promociones. En dos años dice tener las cuentas saneadas, un proyecto en marcha en Santa Bárbara de 40 viviendas y en la cabeza multitud de proyectos para suplir la falta de suelo municipal hasta la llegada del Plan de Ordenación Municipal (POM), entre ellos la Oficina de Transformación Comunitaria que ha creado la primera comunidad energética de un Casco Histórico en España.

—Ha cumplido ya los dos años en el cargo. ¿Puede hacer un análisis de cómo se encontró la EMV?

—Nos la encontramos un poco patas arriba. No estaba ni dada de alta en la plataforma de contratos del sector público; todo se hacía mediante adjudicación directa o contratos menores. Un informe del interventor puso blanco sobre negro cuál era la situación real de la EMV y fue demoledor en cuanto a contratación. Y nos pusimos manos a la obra a trabajar para corregir el saldo negativo que nos impedía que pudiésemos retomar lo que es la actividad principal de una empresa municipal: la promoción de vivienda. La EMV no daba saldo positivo, las cuentas no salían, no podíamos recurrir a crédito y por lo tanto no podíamos iniciar ningún procedimiento de construcción de vivienda. El alcalde me encomendó poner en forma administrativa y jurídicamente hablando a la empresa. Ahora, la EMV ya está plenamente activa en la plataforma del sector público. También hemos conseguido una serie de objetivos muy importantes, como la puesta en marcha de la Oficina de Transformación comunitaria, que ha creado una comunidad energética en el Casco, se han instalado las placas solares y este mes, por fin, comenzará a dar energía limpia.

—¿Qué pasos se han dado en este tiempo para que la EMV pueda construir viviendas?

—Este año hemos dado un saldo positivo de 15 000 euros y veníamos de un saldo negativo de 185.000. Tenemos la contabilidad al día. Uno de los retos a los que nos enfrentábamos era hacer vivienda y para ello teníamos que obtener un saldo positivo que permitiese retomar la actividad promotora de la empresa a través de crédito y facilitar que la empresa licitase a través de la plataforma de contratos. Ya se han empezado los trabajos previos para una promoción de 40 viviendas en Santa Bárbara, en la calle Navidad.

—¿Qué plazos? ¿Cuándo se va a licitar?

—Ya está el proyecto y estamos pendientes de la modificación que fue sometida a información pública y a la espera del informe de zonas verdes de la Comisión Regional de Urbanismo. Una vez que estén resueltos estos trámites, la EMV empezará con la licitación de proyecto y de obras.

—¿Lo veremos esta legislatura?

—No depende de nosotros, depende de la Junta de Comunidades. Pero, por supuesto, vamos a verlo; calculo que en unos meses estará en marcha la obra.

—¿Cuándo se van a entregar las del Corral de Don Diego?

—Será inminente. Estamos en trámite con el Ayuntamiento para hablar de su forma de gestión. Nosotros ya tenemos experiencia; llevamos tiempo gestionando bloques en Santa Bárbara y Azucaica. Serán viviendas en alquiler y con carácter rotatorio.

—¿En qué otras promociones está trabajando la EMV? ¿Nos puede adelantar algo?

—Hay varias ideas. La EMV ahora mismo está negociando la adquisición de otro terreno. La idea es hacer vivienda, hacer vivienda y hacer vivienda. Nuestro proyecto es claro y ser un servicio de utilidad para la ciudad de Toledo.

«Hemos incorporado al proyecto del cuartel las demandas de la Policía Local y lo vamos a presentar en este mes de septiembre»

—Pero el problema de la vivienda es cada vez más grave en Toledo.

—Como en todas las ciudades: no hay vivienda porque no hay oferta y los alquileres están como están... Es un poco la ley de oferta y la demanda. Creo que los ayuntamientos y las empresas municipales tienen que influir de forma positiva en quitar un poco la tensión que existe en cuanto a demanda de vivienda. Es una problema transversal para la ciudadanía y estamos en ello... Hay que ser realistas y ver lo que se puede hacer, pero todo pasa también por la política autonómica y nacional. No hay planes de viviendas lógicos. Estamos dispuestos a sumar fuerzas, pero las competencias son las que son.

—¿Cómo se puede construir más viviendas públicas en Toledo?

—El problema es que no hay suelo municipal. Es un problema que hemos heredado por la falta del Plan de Ordenación Municipal, que se lo encontró del anterior equipo de gobierno. Ahora se ha dado un impulso y está pendiente de aprobarse el avance. Sería la solución. Mientras llega el POM, la EMV está tratando de conseguir suelo. En la anterior legislatura no se hizo nada y no hay POM, tampoco suelo. Este quipo de gobierno está trabajando muy en serio en el POM, ya está trabajando en el avance, y de ahí se sacarán unos aprovechamientos que tendrán que ser para la EMV porque somos la empresa del suelo y la vivienda del Ayuntamiento. Es lógico que así sea.

—Donde sí va a colaborar en la Empresa Municipal de la Vivienda de forma inminente es con el Consorcio, en edificios en desuso.

—Es un proyecto conjunto con varias administraciones. Es algo novedoso también y el objetivo es recuperar aquellas viviendas que están en desuso en el Casco Histórico de Toledo y que tengan cierto valor patrimonial. Vamos a revitalizarlas para ponerlas en el mercado inmobiliario de la ciudad.

—¿Qué papel va a desempeñar la EMV?

—La Empresa Municipal de la Vivienda va a desarrollar el papel que le corresponde, el de promotor de las actuaciones. Promotor y adjudicador de esas viviendas. La idea es que el Consorcio sacará una convocatoria de subvención para proyectos para rehabilitar viviendas que, como le digo, tengan valor patrimonial y dar una subvención, porque el coste de rehabilitar esas viviendas es muy elevado. El Consorcio se compromete a dar subvención y la EMV actuará como promotora.

«La Comunidad Energética ha sido todo un éxito, la primera en un casco histórico. Nos preguntan de otras ciudades y nos piden asesoramiento»

—La EMV también gestiona las sanciones de la ORA. ¿En qué otros proyectos está presente?

—Seguimos colaborando en los expedientes sancionadores y en toda la tramitación de la ORA. La Empresa Municipal es un medio propio del Ayuntamiento y colabora en todo aquello que el Ayuntamiento decida. Y nosotros estamos dispuestos en todo lo que sea bueno para la ciudadanía, pero sin renunciar a nuestra principal labor que es la construcción de viviendas y la gestión de viviendas.

—Han redactado también el proyecto para el cuartel de la Policía Local. ¿Cuándo se va a dar a conocer?

—En un mes estará listo. Va a ser rápido. Va a dignificar el espacio para la Policía Local y, además, se va a a utilizar un espacio que estaba muerto, el esqueleto de la Casa de la Juventud, en la calle Dinamarca. La EMV asumió la redacción de ese proyecto y hemos tenido mil reuniones con los policías locales para ver cuáles eran sus demandas y ajustarlas a ese espacio. En la última reunión nos pidieron unas pequeñas modificaciones del proyecto que se les presentó y ya se han hecho. En principio estará listo en poco tiempo. Estamos hablando de un proyecto de más de un millón de euros.

—La comunidad energética del Casco aún no se ha puesto en marcha, pese a que ya están las placas. ¿A qué se debe?

—Tu llevas un ritmo, pero la administración lleva otro y, en el caso de la comunidad energética del Casco Histórico, las distribuidoras eléctricas llevan otros ritmos. Yo quisiera ya estar vertiendo, pero te topas con los trámites administrativos puros y duros. Estamos pendientes de los permisos de las distribuidoras eléctricas, que llegarán, por fin, este mes.

—Esta comunidad energética ha sido uno de los grandes éxitos de la EMV.

—Es un proyecto muy novedoso en una ciudad patrimonio, a nivel nacional. Hemos recibido varios premios. Ha sido la primera comunicación energética en un casco histórico porque no se pueden instalar placas solares que afecten al cono visual. Y la solución ha sido colocarlas a menos de dos kilómetros, fuera de centro, en la pista de patinaje de la Escuela de Gimnasia y en la cubierta de la piscina de Salto del Caballo.

«Las puertas de la EMV están abiertas para todos los toledanos: Están viniendo muchos vecinos para que les ayudemos a rebajar la factura de la luz»

—¿La comunidad energética del Casco ya es un ejemplo para otras ciudades?

—Ha sido un éxito. Nos preguntan en otras ciudades y nos están pidiendo asesoramiento, hemos recibido muchas llamadas. Y creo que en ciudades de patrimonio también estaban muy interesadas por el tema.

—Ha anunciado que la Oficina de Transformación Comunitaria, cuya sede está en la EMV, va a ser permanente. ¿Qué ofrece al ciudadanos?

—Tiene más trabajo de lo que se ve. Por la Oficina de Transformación Comunitaria ha pasado mucha gente y no solo por las placas solares del Casco Histórico. Hay un trabajo más allá, es un trabajo de fondo, un trabajo de ciudadanía; hemos ayudado a muchos vecinos a estudiar su factura de la luz, para rebajar el precio; les aconsejamos e, incluso, hemos negociado con las distribuidoras. Hemos llegado a acompañar a varias personas a modificar sus tarifas.

—¿Cualquier ciudadano puede venir a la EMV?

—Todos los toledanos tienen las puertas abiertas de la EMV para consultar cualquier asunto relacionado con la vivienda. Queremos hacer de la EMV un lugar para todos los vecinos. Solo tienen que llamar o venir a vernos. Aquí está la Empresa Municipal para ayudar. Nosotros le vamos a ayudar.

—¿Ya tienen presupuesto para 2026?

—Ya se está empezando a trabajar en ello. Y la idea es aumentarlo. Es una guerra en la que están todas las Concejalías del Ayuntamiento, todo el mundo quiere más. Y nuestro objetivo es optimizar los recursos públicos, porque es una obligación. Es una indecencia que los recursos públicos se malgasten.

