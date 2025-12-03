Suscribete a
«Para, por favor, no respiro, Fran, para ya», dijo antes de morir la mujer asesinada en Torrijos

Rossmery. Q. A. de 39 años recibió varias puñaladas ante la mirada de dos de sus tres hijos, todos menores

Asesinada a puñaladas en el abdomen una mujer de 39 años en Torrijos (Toledo) en un presunto caso de violencia machista

En este primer piso, precintado por la Guardia Civil, fue asesinada Rossmery Q. A.
En este primer piso, precintado por la Guardia Civil, fue asesinada Rossmery Q. A.

Javier Guayerbas

Torrijos

Rossmery Q. A. y Franklin M. M. vivían en el número 12 de la calle Cirilo Montero de Torrijos (Toledo) desde hacía poco más de un año, en el entorno de la estación de autobuses. La joven pareja, de 39 y 45 años, respectivamente, tenía ... tres hijos, menores, con los que convivían en este primer piso en régimen de alquiler. Eran nuevos en el municipio y su relación con el vecindario se limitaba a los buenos días en el rellano.

