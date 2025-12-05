Suscribete a
A qué hora empieza el sorteo y dónde verlo
Los 'whatsapps' de Pradas revelan que el equipo de Mazón sabía que había un muerto por la dana cuatro horas antes de la alerta

Educación niega los seis casos de intento de suicidio señalados por CCOO y afirma que solo le consta un caso ajeno al ámbito escolar

El consejero de Educación, Amador Pastor, pide prudencia ante los mensajes que se lanzan sobre los intentos autolíticos en menores y defiende la coordinación entre Educación y Sanidad

CCOO alerta del aumento «extremadamente grave» de intentos de suicidio en centros educativos de Toledo: seis casos solo en esta semana

Amador Pastor, consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha
F.F.

Toledo

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha respondido este viernes a la nota difundida por CCOO en la que el sindicato expresaba su «preocupación» por los seis intentos de suicidio que se han producido esta semana en centros educativos de la provincia ... de Toledo. Pastor ha precisado que la Consejería «no tiene cuantificados esos seis casos» y que únicamente se tiene conocimiento de un episodio «que no tiene nada que ver con su condición de alumno-alumna». Según ha explicado, se trata de «una situación más familiar» y la menor afectada «está atendida desde salud mental» mientras el centro educativo trabaja «coordinadamente para extremar aún más si cabe la vigilancia».

