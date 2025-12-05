Educación niega los seis casos de intento de suicidio señalados por CCOO y afirma que solo le consta un caso ajeno al ámbito escolar

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha respondido este viernes a la nota difundida por CCOO en la que el sindicato expresaba su «preocupación» por los seis intentos de suicidio que se han producido esta semana en centros educativos de la provincia ... de Toledo. Pastor ha precisado que la Consejería «no tiene cuantificados esos seis casos» y que únicamente se tiene conocimiento de un episodio «que no tiene nada que ver con su condición de alumno-alumna». Según ha explicado, se trata de «una situación más familiar» y la menor afectada «está atendida desde salud mental» mientras el centro educativo trabaja «coordinadamente para extremar aún más si cabe la vigilancia».

El consejero ha señalado que el Gobierno regional ya viene desarrollando una estrategia específica que aborda la salud mental y la prevención del suicidio, estructura que cuenta con varios ejes, entre ellos la atención a la población juvenil y la detección de lesiones autolíticas. Ha recordado que esta cuestión se trabaja también a través de la estrategia de bienestar emocional implantada en los centros educativos.

Pastor ha subrayado la importancia de la coordinación con los servicios sanitarios, así como con Bienestar Social y la Consejería de Igualdad, al tiempo que ha destacado «la formación continua que estamos dando a nuestros docentes». En este sentido, ha puesto en valor el papel de los tutores de cada grupo y del coordinador de bienestar infantil y juvenil presente en todos los centros educativos.

El responsable de Educación ha insistido en que se trata de un asunto que requiere la atención de toda la sociedad y ha llamado a actuar con prudencia. «Es verdad que toda la sociedad tiene que estar atenta entre las alertas que puedan manifestar cualquier ciudadano y, en concreto, los adolescentes. No es una cuestión que debemos desatender, pero sí es cierto que, como digo, tenemos que tomar todas las cautelas y prevenciones en mensajes de este tipo, sobre todo porque los jóvenes captan todos los mensajes y tenemos que estar de su lado».

Finalmente, Pastor ha asegurado que desde la Consejería, junto con Sanidad y el resto de áreas del Gobierno regional, se está trabajando de forma coordinada para abordar estas situaciones. En este sentido, ha remarcado que «lo más importante es detectar a tiempo ese riesgo de suicidio o de conductas autolíticas que pueden tener nuestros jóvenes».