CCOO alerta del aumento «extremadamente grave» de intentos de suicidio en centros educativos de Toledo: seis casos solo en esta semana

La Federación de Enseñanza de CCOO Castilla-La Mancha ha expresado su profunda preocupación y alarma ante el incremento de intentos de suicidio y conductas de riesgo detectadas en centros educativos de la región. El sindicato ha informado de la detección de al menos ... seis intentos en lo que va de semana en centros de la provincia de Toledo, una situación que considera «extremadamente grave» y que, a su juicio, requiere una respuesta inmediata y coordinada por parte de las autoridades educativas y sanitarias.

CCOO señala que los protocolos de prevención elaborados por los propios centros se han multiplicado debido a la ausencia de una regulación autonómica por parte de la Consejería. Esta circunstancia, advierten, pone de manifiesto la necesidad urgente de medidas claras y efectivas desde la administración para garantizar la protección del alumnado.

El sindicato ha insistido en que lleva tiempo reclamando en todas las mesas de negociación la reducción de la carga lectiva de los responsables de bienestar en los centros, al considerar que, sin esta medida, resulta imposible desarrollar de manera efectiva una labor que califican de fundamental. CCOO exige al Gobierno regional que actúe sin demora para garantizar la seguridad y el bienestar del alumnado y plantea un conjunto de actuaciones inmediatas. Entre ellas, el refuerzo de la detección y de la atención especializada mediante la incorporación de profesionales cualificados en salud mental, psicología, orientación educativa y profesorado de servicios a la comunidad.

El sindicato considera igualmente imprescindible que existan protocolos claros y eficaces para la identificación temprana de situaciones de riesgo, así como mecanismos definidos para su seguimiento y derivación a los recursos especializados. Además, reclama formación urgente y específica para el personal educativo con el fin de facilitar la detección de señales de alarma y la actuación adecuada en situaciones de crisis, garantizando entornos seguros y de apoyo para los estudiantes.

CCOO subraya también la importancia de impulsar políticas de prevención mediante programas de promoción de la salud emocional, acompañamiento psicosocial y participación activa de familias y comunidades educativas. Asegura que la salud y la seguridad del alumnado «no pueden esperar», ya que cada día sin medidas concretas pone en riesgo su integridad física y emocional.

El sindicato hace un llamamiento urgente al Gobierno de Castilla-La Mancha para que cumpla con su responsabilidad y despliegue los recursos necesarios de «manera inmediata». y advierte de que los centros educativos no pueden convertirse en «espacios de vulnerabilidad para el alumnado» y reclama «recursos reales y reconocimiento a la labor de quienes trabajan diariamente por su bienestar».