EDUCACión

CCOO alerta del aumento «extremadamente grave» de intentos de suicidio en centros educativos de Toledo: seis casos solo en esta semana

El sindicato reclama la incorporación de profesionales cualificados en salud mental, protocolos claros y formación urgente para el personal educativo

Policía Local de Valmojado y Guardia Civil evitan que una joven de 16 años se lance al vacío desde un puente de la A-5

Sede de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte

F.F.

Toledo

La Federación de Enseñanza de CCOO Castilla-La Mancha ha expresado su profunda preocupación y alarma ante el incremento de intentos de suicidio y conductas de riesgo detectadas en centros educativos de la región. El sindicato ha informado de la detección de al menos ... seis intentos en lo que va de semana en centros de la provincia de Toledo, una situación que considera «extremadamente grave» y que, a su juicio, requiere una respuesta inmediata y coordinada por parte de las autoridades educativas y sanitarias.

