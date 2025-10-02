Dos décadas a la espera del cuartel de la Policía Local de Toledo: de los terrenos de Adif a la calle Dinamarca

El futuro cuartel de la Policía Local de Toledo ha sido, durante más de dos décadas, una promesa recurrente en campañas electorales y objeto de reproches entre los distintos equipos de gobierno que han pasado por el Ayuntamiento. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, anunció el martes que el proyecto está terminado y que las obras comenzarán en 2026, en la calle Dinamarca, en el edificio inacabado que iba a ser la Casa de la Juventud. A este anuncio respondió la portavoz de la oposición Noelia de la Cruz, quien criticó al alcalde y su vicealcaldesa por prometer que a principios de 2025 empezarían las obras y, a 20 meses de las nuevas elecciones municipales, «no se sabe quién lo va a construir ni quién lo pagará». Unas declaraciones que han indignado al concejal de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde. En declaraciones a ABC, ha recordado que fue el PSOE quien no fue capaz en 16 años de gobierno de sacar adelante este proyecto, que prometieron e, incluso, ha recordado que en octubre de 2010, el entonces alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, anunciaba, como publicó ABC que ese mismo mes de noviembre se licitarán las obras del nuevo cuartel de la Policía Local en unos terrenos de Adif, junto a la estación del AVE de Santa Bárbara. Aseguró entonces que la ubicación era «idónea por su rápido acceso a las principales vías de comunicación» y que supondría «un plus de seguridad para el barrio». Sin embargo, aquel proyecto nunca se materializó. Esa fue la primera promesa incumplida, que cayó varios años en olvido.

Reivindicaciones y nuevas promesas

En 2018, también con el PSOE en el gobierno municipal, el PP desde la oposición reclamó a la alcaldesa Milagros Tolón que retomara el plan de Santa Bárbara y lo financiara con parte del superávit municipal de más de 12 millones de euros declarado en 2017. Un año después, en 2019, Milagros Tolón prometió a la plantilla policial un nuevo cuartel antes de que finalizara la legislatura en 2023. Reconoció que las condiciones de la actual sede eran «bastante lamentables» y abrió la posibilidad de varias ubicaciones: desde el edificio Toletvm hasta otros inmuebles municipales en desuso.

En 2021, la propia Policía Local manifestó su preferencia por mantener la sede en la avenida de Carlos III y optar por una ampliación de sus instalaciones, al considerar que era el punto más estratégico de la ciudad. El gobierno municipal inició entonces estudios técnicos para comprobar la viabilidad de esa opción, aunque nunca llegó a concretarse.

El giro a la calle Dinamarca

En plena campaña electoral de 2023, Milagros Tolón volvió a cambiar el rumbo y anunció que el nuevo cuartel podría instalarse en la calle Dinamarca, en el edificio inconcluso de la Casa de la Juventud, que se quedó en 2010 a medias por la crisis económica. Admitió que esa opción ya se había planteado cuatro años antes, pero que los sindicatos policiales la habían rechazado.

Ya con PP y Vox en el gobierno municipal, la vicealcaldesa Inés Cañizares confirmó en 2024 que el proyecto se retomaba en la calle Dinamarca. Explicó que un informe técnico avalaba la adaptación del inmueble y que la inversión rondaría los 1,7 millones de euros, con una primera dotación de 80.000 euros para licitar la redacción del proyecto.

A finales de ese mismo año, el Ayuntamiento encargó a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo la redacción del proyecto básico y de ejecución por 50.000 euros, recordando que la Casa de la Juventud había quedado a medio construir en 2010 por falta de financiación de la Junta.

Inicio de las obras en 2026

La confirmación definitiva llegó este pasado lunes, en septiembre de 2025, durante el Día de la Policía Local, cuando el alcalde Carlos Velázquez anunció que el proyecto ya estaba redactado y que las obras comenzarán en 2026. «Era completamente necesario y ya no podía esperar más», aseguró el regidor, subrayando que se trata de una demanda histórica de la plantilla que, tras más de veinte años de idas y venidas, empieza a ver luz verde en la calle Dinamarca. Habrá que confiar esta vez.