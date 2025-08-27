La toledana Iris Agudo consigue una medalla de bronce en el Mundial de Natación Virtus 2025

La toledana Iris Agudo ha conseguido este miércoles la medalla de bronce en los 100 metros libres con un registro de 1:23:11 minutos en el Campeonato del Mundo de Natación Virtus 2025, que se está disputando desde el pasado domingo en Bangkok (Tailandia).

Natural de la localidad toledana de Yepes, Iris Agudo ha dado muestras de su gran espíritu competidor en esta importante cita mundialista, lo que le ha permitido subir al podio triunfador junto a la ganadora, la sudafricana Mike Janse van Ranse, y la plata de la española Camino Martínez.

A Iris Agudo le queda dos días aún de Mundial en la capital tailandesa. De esta manera, este jueves competirá en los 100 metros mariposa y en el relevo español de los 4 X 100 estilos.

Para este viernes le quedan los 50 metros libres y el relevo nacional de los 4 X 100 metros libres. Esta nadadora toledana tiene ficha federada en el Yepes CF tras su paso por el Down Toledo.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha felicitado este miércoles en sus redes sociales a la nadadora toledana por su logro en el campeonato mundial, y ha dicho de ella que es «un ejemplo de esfuerzo y superación que inspira a toda la sociedad y un talento que no conoce de barreras«.