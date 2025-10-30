Suscribete a
El CD Manchego lo vuelve a hacer: echa al entrenador yendo colíder de Tercera RFEF

Como ya sucediera con Javi Sánchez en marzo de 2023, Cristian Paulucci se hace cargo del equipo de Ciudad Real

Emilio Cornago
Emilio Cornago CD Manchego ciudad real

ABC

Ciudad Real

Como ya ocurriera con Javi Sánchez en marzo de 2023, el CD Manchego Ciudad Real vuelve a echar al entrenador cuando el equipo está situado en una inmejorable posición: colíder, junto con el CD Toledo, del grupo XVIII de Tercera RFEF.

En un ... comunicado, el club azulón «comunica que se ha llegado a un acuerdo con Emilio Cornago para que cese en su responsabilidad como entrenador de la primera plantilla» y su lugar lo ocupará Cristian Paulucci, quien hace dos años y medio ya fue el sustituto de Javi Sánchez. Entonces, el Manchego marchaba líder y faltaban siete jornadas para el final del campeonato. El cambio de rumbo no afectó a la plantilla, que consiguió ascender a Segunda RFEF aunque bajaría la temporada siguiente.

