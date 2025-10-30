El CD Manchego lo vuelve a hacer: echa al entrenador yendo colíder de Tercera RFEF

Como ya ocurriera con Javi Sánchez en marzo de 2023, el CD Manchego Ciudad Real vuelve a echar al entrenador cuando el equipo está situado en una inmejorable posición: colíder, junto con el CD Toledo, del grupo XVIII de Tercera RFEF.

En un ... comunicado, el club azulón «comunica que se ha llegado a un acuerdo con Emilio Cornago para que cese en su responsabilidad como entrenador de la primera plantilla» y su lugar lo ocupará Cristian Paulucci, quien hace dos años y medio ya fue el sustituto de Javi Sánchez. Entonces, el Manchego marchaba líder y faltaban siete jornadas para el final del campeonato. El cambio de rumbo no afectó a la plantilla, que consiguió ascender a Segunda RFEF aunque bajaría la temporada siguiente.

Ahora la situación es distinta porque no es el final del curso, sino el principio. Sin embargo, la decisión del presidente, José Juan Bedoya, sorprende igualmente. El CD Manchego Ciudad Real ha sumado 16 puntos en ocho jornadas, con cinco victorias, un empate y dos derrotas. Perdió dos de sus tres primeros partidos -frente a Villacañas y Calvo Sotelo de Puertollano- y desde entonces ha sumado cuatro victorias y un empate. Este domingo, a las 16.00 horas, visitará la cancha del filial del Guadalajara, ya con Paulucci en el banquillo. Por su parte, Cornago llegó a Ciudad Real en enero de este año y en estos meses de competición el Manchego no había perdido ni un partido en casa.

