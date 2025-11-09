Abre sus inscripciones la San Silvestre Alcarreña de Azuqueca de Henares, que se correrá por la mañana

La San Silvestre Alcarreña, la carrera que cierra el año deportivo en Azuqueca de Henares, ha abierto el plazo de inscripción para la edición de 2025, que se correrá el 31 de diciembre.

La San Silvestre alcarreña mantiene su carácter solidario y el sobrante ... de la recaudación de las inscripciones se entregará en esta ocasión a la asociación ADA.

Las inscripciones se pueden hacer a través de la página web de la San Silvestre y en los establecimientos colaboradores: EquilibriaKarma, en Azuqueca, y Deportes Dean, en Alcalá de Henares.

El plazo se cierra el 29 de diciembre, a las 22.00 horas. Quienes hagan su inscripción antes del 23 de diciembre podrán personalizar el dorsal, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La organización recuerda que en ningún caso se harán inscripciones el día de la carrera. La cuota de inscripción es de 8 euros para adultos y 1 euro para categorías de base y, además, una reducción en el precio para bonos de grupo: 15 euros para 2 adultos y 2 categorías de base. Los tiempos se medirán con chip desechable de última generación.

Como es habitual, la San Silvestre Alcarreña, con salida y meta en el bulevar de Las Acacias, tendrá carreras en todas las categorías, desde chupetín, hasta la categoría absoluta. A las 10.00 empezarán las pruebas de base, desde los más mayores hasta los más pequeños. La salida de la prueba absoluta se ha fijado a las 12.30 horas. Entre medias, se hará una parada para las campanadas infantiles de fin de año, que se celebrarán a las 12.00 horas.

La prueba se desarrollará en un circuito de dos vueltas por el casco urbano, como en años anteriores y con animación. Todos los participantes de categorías base recibirán una medalla y habrá premios en las categorías masculina y femenina y trofeos a los tres primeros en todas las categorías de base. También habrá premios para los atletas locales y para los dos clubes con más participantes que finalicen la carrera. Asimismo, se premiará el mejor disfraz grupal e individual.