Abre sus inscripciones la San Silvestre Alcarreña de Azuqueca de Henares, que se correrá por la mañana

Estará disponible hasta el 29 de diciembre y cuesta ocho euros para los adultos y uno para las categorías de base

Cartel de la San Silvestre Alcarreña
Cartel de la San Silvestre Alcarreña

Guadalajara

La San Silvestre Alcarreña, la carrera que cierra el año deportivo en Azuqueca de Henares, ha abierto el plazo de inscripción para la edición de 2025, que se correrá el 31 de diciembre.

La San Silvestre alcarreña mantiene su carácter solidario y el sobrante ... de la recaudación de las inscripciones se entregará en esta ocasión a la asociación ADA.

