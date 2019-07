Un 65 por ciento de los banquillos de Tercera División cambian de inquilino Los entrenadores tienen una edad media de 41,6 años y ocho debutarán en la categoría

Seguir Juan Antonio Pérez @juananperez89 Actualizado: 16/07/2019 19:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un banquillo en la Tercera División de Castilla-La Mancha no es el mejor lugar del mundo para la estabilidad laboral. Este verano 13 de los 20 equipos de la categoría, un 65 por ciento, han cambiado a su entrenador.

Solo hay siete que se mantienen respecto al último curso. Son Fran Noguerol (Atlético Albacete), Sergio Inclán (Manchego), Jorge Cañete (Tarancón), Manolo Alfaro (Azuqueca), Manu Calleja (Toledo), Miguel Toledo «Migueli» (Illescas) y Fran Sánchez (Torrijos). Calleja se mantiene en el Toledo pese a no cumplir el objetivo de subir a Segunda B. Sánchez, en cambio, acumula dos ascensos seguidos con el Torrijos. Mientras, Cañete es el más veterano, ya que pese a sus 33 años va a empezar su quinta temporada al frente del Tarancón.

Los 13 entrenadores que estrenarán banquillo son: Sergio Rubio (La Roda), Antonio Castillo (Atlético Ibañés), Antonio Carlos Mora (UD Almansa), Darío Martín (Calvo Sotelo), Manolo Martínez (Yugo UD Socuéllamos), Pepe Berja (La Solana), Antonio de la Torre «Torreca» (Almagro), Nacho Alfonso (UB Conquense), Carlos Gómez Luján (Quintanar del Rey), David Rodríguez (Pedroñeras), José Luis Acciari (Deportivo Guadalajara), Fernando Lominchar (Villacañas) y Paco Senda (Madridejos).

Con una edad media de 41,6 años, la mayoría de técnicos en Castilla-La Mancha son realmente jóvenes. De hecho, solo cuatro superan los 45 años: Torreca (53), A. C. Mora (52), Fran Sánchez (49) y Alfaro (48). En el lado contrario hay otros cuatro que aún no han cumplido los 35: Gómez Luján (34), Cañete (33), Castillo (32) y, sobre todo, David Rodríguez (26). Este último llega desde Valladolid para entrenar al Pedroñeras, un recién ascendido que decidió no renovar a Iván Nieto. En la UD Almansa, otro recién ascendido, tampoco sigue Juan Carlos Martínez y toma el mando Antonio Carlos Mora.

Rodríguez y Mora debutarán en la Tercera División de Castilla-La Mancha, al igual que otros seis entrenadores: Castillo (que fue segundo entrenador del Atlético Ibañés la pasada temporada y ahora coge las riendas del equipo), Nacho Alfonso (idéntico caso al de Castillo, pero en la UB Conquense), Acciari (argentino, único entrenador extranjero), Lominchar (que fichó el año pasado por el Mora, pero renunció por trabajo a las pocas semanas y sin haber dirigido ningún partido oficial), Migueli (se mantiene en el recién ascendido Illescas) y Senda (viene de entrenar en la Tercera madrileña).

El caso opuesto es Torreca. A sus 53 años acaba de fichar por el Almagro y es el más veterano. Cuenta con una amplia trayectoria en los banquillos de la categoría, sobre todo en equipos de la provincia de Ciudad Real.