El Colegio Infantes de Toledo envía por error un correo a los padres y madres que desvela la sanción a un sacerdote por «comportamientos inadecuados»

El archivo adjunto del e-mail habla de un cura ya jubilado que «buscaba algún tipo de contacto y satisfacción sexual con las personas que habían denunciado los hechos». El director deja claro que el caso no tiene nada que ver con menores ni con nadie que trabaje en el colegio

El arzobispo de Toledo fija a los sacerdotes las pautas de uso de las redes sociales

Entrada al colegio Nuestra Señora de los Infantes de Toledo
Entrada al colegio Nuestra Señora de los Infantes de Toledo ABC

M.J.M

Toledo

Ha sido un error de la dirección del colegio Nuestra Señora de los Infantes de Toledo, que este domingo, 12 de octubre, envió un correo electrónico a la comunidad educativa en el que se adjuntaba un archivo equivocado, que no correspondía al asunto ... relacionado con el e-mail y que se encabezaba por el epígrafe de 'Boletín'. Versaba sobre la disciplina en el aula, pero enlazaba un archivo adjunto que nada tenía que ver con este asunto.

