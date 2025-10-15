El Colegio Infantes de Toledo envía por error un correo a los padres y madres que desvela la sanción a un sacerdote por «comportamientos inadecuados»

Ha sido un error de la dirección del colegio Nuestra Señora de los Infantes de Toledo, que este domingo, 12 de octubre, envió un correo electrónico a la comunidad educativa en el que se adjuntaba un archivo equivocado, que no correspondía al asunto ... relacionado con el e-mail y que se encabezaba por el epígrafe de 'Boletín'. Versaba sobre la disciplina en el aula, pero enlazaba un archivo adjunto que nada tenía que ver con este asunto.

El archivo equivocado que han podido leer padres y profesores es una carta -donde no consta la fecha- dirigida al cardenal precepto del Dicasterio para el Clero, y que dice: «Me dirijo a V.E.R para poner en conocimiento de su dicasterio la situación que hemos conocido de un sacerdote de nuestra archidiócesis, actualmente canónigo emérito de nuestra Catedral que dejó el oficio por jubilación en el verano del año 2023».

«Coincidiendo con su jubilación tuvimos algún indicio, por comunicaciones recibidas en el correo electrónico de la parroquia, que podría estar sufriendo algún tipo de extorsión. En dicho escrito había acusaciones veladas de cierta actividad homosexual. Al conocer este correo, se acompañó al sacerdote para que presentara la correspondiente denuncia ante la policía; él se resistió, pero al final accedió, cuando le informamos que la comunicación de la extorsión había llegado por un correo oficial de la diócesis. En aquel correo no pudimos comprobar si era un tema de menores... La policía realizó sus pesquisas, pero no emitieron informe y el sacerdote no quiso proseguir la acción».

Prosigue la carta que en otoño de 2024 «nos llegaron noticias de tres hechos que eran susceptibles de abrir una investigación previa, por el comportamiento inmoral del sacerdote... Dos de estos hechos se produjeron en clínicas de fisioterapia y el otro durante una peregrinación a Medjugore (Bosnia-Hertzegovina)».

«Ordené abrir una investigación previa (la carta no aclara quién dio esa orden) que pudiera aclarar los hechos y las circunstancias. Se pudo comprobar que los hechos denunciados eran ciertos, y que el sacerdote había actuado de forma inadecuada e inapropiada siendo motivo de escándalo para las personas que vivieron los hechos. Lo relatado por los denunciantes eran hechos similares, en los que el sacerdote buscaba algún tipo de contacto y satisfacción sexual con las personas que habían denunciado los hechos».

Terminada la investigación previa, al sacerdote se le impuso la prohibición de celebrar misa en público, la prohibición de celebrar otros sacramentos, excepto el canon…., la prohibición de predicar, se le retiraron las licencias para celebrar el sacramento de la penitencia. Todo esto por un tiempo de dos años, que debía estar acompañado de un acompañamiento terapéutico y espiritual, añade la misiva, que cuenta que los primeros meses, el sacerdote «aceptó de buena gana el acompañamiento profesional, durante las pruebas que le hicieron nos indicaron que, debido a su edad, tiene dañado el cerebro corteza orbitofrontal, que juega un papel clave en la evaluación de las consecuencias de las acciones y en la inhibición de comportamientos», por lo que se inició un seguimiento de sus comportamientos, y se mantienen las restricciones al ejercicio del ministerio que le impusieron, pero «nos siguen llegando noticias de comportamientos inadecuados en sitios públicos».

Este lunes, el director del Colegio Infantes, remitió una carta a los padres relativo al correo erróneo que les remitió un día antes. «En primer lugar, pediros disculpas por el fallo, y, en segundo, para recalcar que el documento que adjunté por error nada tiene que ver con el colegio, ni con personas que trabajen en el centro o con menores».

Se despide el director «lamentando mucho este fallo» y la voluntad de «trabajar para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse».