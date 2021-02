Hilario Barrero recopila en el libro 'Adiós, Toledo' sus artículos en ABC Luminosas viñetas entre la actualidad neoyorquina y las memorias españolas publicadas en Artes&Letras

María José Muñoz SEGUIR Toledo Actualizado: 16/02/2021 22:06h

Aunque el título es ‘Adiós, Toledo’, el último libro de Hilario Barrero no es una despedida; todo lo contrario, es un volver a su ciudad una y una otra vez, pero desde la distancia. Siempre regresa el poeta y traductor toledano a las calles de su infancia, adolescencia y juventud, aunque desde su ventana no se divise ahora la torre de Santo Tomé sino el ‘skyline’ de Nueva York.

Este libro es un pequeño museo de las entradas que con el nombre primero de 'Nuestro poeta en Nueva York' y más tarde de 'Diario de un jubilado en Nueva York', publicó durante años el suplemento cultural de ABC «Artes&Letras de Castilla-La Mancha». Una foto y un texto de Hilario Barrero que al poco tiempo se convirtió en todo un éxito, también en la edición digital de un periódico al que debe —dice—parte de su educación sentimental.

Publicar en un periódico de papel textos poéticos de calidad parece en los tiempos que corren un auténtico milagro editorial; es la tabla de salvación de un náufrago en el océano de las voraces redes sociales y asienta en el lector esa apacible esencia de la literatura.

En pequeño y cuidado formato, Newcastle Ediciones saca ahora a la luz esta nueva obra de Barrero, que, entre diarios, libros de poesía, traducciones y antologías hacen ya el número 31. «A mí me interesa mucho este libro, sobre todo porque habla de dos ciudades que me son muy queridas: Toledo, que es como el pasado, y ahora New York que es el presente».

En Newcastle Ediciones, esa «secreta editorial» que dirige Javier Castro Flórez, se publica un conjunto de «luminosas viñetas, a medio camino entre la nota costumbrista y el poema en prosa, entre la actualidad neoyorquina y las memorias españolas. Inagotable caleidoscopio», explica Barrero a ABC.

Después de la antología ‘Camaradas’ de la Poesía de Walt Whitman, y de otra sobre los diarios de José Luis García Martín, «en verano creo va a salir el libro más ambicioso y que yo espero con más interés: una antología poética que abarcará 50 años». Ya para diciembre se publicará el tercer volumen de poesía bilingüe, «que creo que cerrará el círculo».