Núñez pide al PSOE que rectifique e incluya la recuperación de la carrera profesional sanitaria en los presupuestos de 2026

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha informado de que llevarán al Pleno de las Cortes regionales de este jueves una iniciativa para modificar el artículo que recoge la prohibición de la carrera profesional sanitaria en los presupuestos del año ... 2026, pidiendo al Gobierno socialista de Emiliano García-Page que rectifique.

«Hoy la Ley de Presupuestos recoge la prohibición expresa de la recuperación de la carrera profesional sanitaria porque así lo ha incluido Emiliano García-Page. Todavía está a tiempo de rectificar. La Ley se está tramitando en el Parlamento de Castilla-La Mancha, por lo tanto, no es firme todavía. Si Page no acepta rectificar ahora, el año 2026 estará perdido para los sanitarios de la región», ha lamentado Núñez.

El presidente del PP regional ha destacado que recuperar la carrera profesional sanitaria «es absolutamente fundamental y necesario» para reconocer la labor de los sanitarios y mejorar la atención a los pacientes, puesto que permitiría «tener más efectivos, una mayor capacidad para modernizar la Atención Primaria y nos daría más herramientas para poner en marcha planes de choque contra las listas de espera».

En este sentido, Núñez ha explicado que, según el Informe SISLE, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma de España en la que los pacientes esperan más de 6 meses para una operación y, según datos del Ministerio de Sanidad, las listas de espera quirúrgicas han aumentado un 17% desde que Page es presidente de la región, teniendo actualmente 99.000 pacientes en listas de espera.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha recordado que él ya se ha comprometido a que, nada más llegar al Gobierno, aprobar en el primer Consejo de Gobierno la recuperación de la carrera profesional, pero se ha preguntado si «nuestro sistema puede aguantar más la nefasta gestión» del Partido Socialista.

«Tiene la ocasión de rectificar en el Pleno de este jueves, para que la sanidad pública de Castilla-La Mancha no siga siendo un elemento absolutamente maltratado por parte del PSOE de Emiliano García-Page. Los sanitarios de la región no pueden seguir sufriendo su mala gestión y ataque permanente. Los sanitarios son el mayor elemento que tenemos para ser una sanidad de calidad y nuestros pacientes no se merecen estar sufriendo estas lista de espera interminables y estar sufriendo negligencias a la gestión, como la que hemos visto en días atrás», ha concluido.