Suscribete a
ABC Premium

Núñez pide al PSOE que rectifique e incluya la recuperación de la carrera profesional sanitaria en los presupuestos de 2026

El PP de Castilla-La Mancha llevará al Pleno de este jueves una iniciativa para eliminar la prohibición de la carrera profesional sanitaria, recogida en los Presupuestos de 2026

Vox denuncia que el Gobierno de Castilla-La Mancha no contempla reactivar la carrera profesional en los presupuestos de 2026

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez
El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez ABC

FRAN MALARA

Toledo

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha informado de que llevarán al Pleno de las Cortes regionales de este jueves una iniciativa para modificar el artículo que recoge la prohibición de la carrera profesional sanitaria en los presupuestos del año ... 2026, pidiendo al Gobierno socialista de Emiliano García-Page que rectifique.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app