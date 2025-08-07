El PSOE recuerda que fue el PP quien paralizó la ampliación del hospital Mancha Centro

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha reprochado la «desfachatez» del presidente regional del PP, Paco Núñez, por exigir la ampliación del hospital Mancha Centro, cuando fue precisamente el PP quien la paralizó durante su etapa de Gobierno con Cospedal.

«Es normal que el señor Núñez no tenga el valor de entrar al hospital y saludar a los profesionales, porque sabe perfectamente que cuando gobernó el PP lo único que hizo fue recortar y paralizar proyectos necesarios como ocurrió con esta ampliación», ha subrayado.

Según ha indicado, «hoy podrían estar acabadas las obras si no se hubieran frenado en seco entonces por el PP«, quien ha dicho a Núñez: «Déjeme que le refresque la memoria, porque parece que se le olvida que usted fue quien aplaudía la privatización de la sanidad pública y los recortes más duros que ha sufrido esta tierra».

«Ahora se pasea por las inmediaciones del hospital como si no tuviera nada que ver, sin entrar ni saludar a los profesionales para no dar la cara, porque lo cierto es que fue su partido quien lo paralizó todo«, ha indicado, para agregar que »con el PSOE hay un compromiso serio, con presupuesto y hoja de ruta«.

Abengózar ha subrayado que gracias al compromiso del presidente regional, Emiliano García-Page, la ampliación del Mancha Centro es una realidad, ya que está presupuestada y en ejecución«. »Demoler o reiniciar un proyecto paralizado durante años no es inmediato, pero ya está en marcha y volverá a presupuestarse en las cuentas de 2026«.

También ha añadido que si ha paseado por las inmediaciones del hospital, el señor Núñez habrá visto que hoy se llama Hospital Universitario Mancha Centro, «algo que también ha sido posible gracias al esfuerzo del Gobierno de Castilla-La Mancha».

«Hoy hay más profesionales, mejor tecnología y menos pacientes en lista de espera, y hoy los y las profesionales han recuperado derechos que el PP les quitó«, ha afirmado, poniendo en valor el esfuerzo de la Junta por recuperar una sanidad pública »digna y de calidad«.

Por todo ello, Abengózar ha pedido a Núñez que «aproveche el verano para reflexionar, porque Castilla-La Mancha necesita una oposición útil, no una que vuelva a hablar de recortes cada vez que abre la boca«.

«Hasta ahora, Núñez solo ha demostrado un verdadero desnorte porque no tiene hoja de ruta, no tiene proyecto y solo busca crispar«, ha señalado, parqa concluir recordando que »la ciudadanía sabe que el PP vive del ruido y de los recortes«