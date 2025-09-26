Page carga contra las confederaciones hidrográficas: «Lo están haciendo rematadamente mal» El presidente de Castilla-La Mancha cree que son «la administración que peor funciona en España» y «nadie se ha preocupado en hacer una auditoría para ver cómo funcionan»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado este viernes especialmente duro con las confederaciones hidrográficas, que son «la administración que peor funciona en España» y «nadie se ha preocupado en hacer una auditoría para ver cómo funcionan». «Todo el mundo lo comparte, son una tortura, viven a su aire y han hecho que los ríos en vez de ser de los españoles sean de ellos», ha añadido.

Lo ha dicho durante una entrevista con el presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, con motivo de la celebración del 40 aniversario de la agencia en Castilla-La Mancha. «Aquí hay unas confederaciones que no responden ni ante los ministros, les dan igual al ministro que les pongan», ha afirmado, añadiendo que «lo están haciendo rematadamente mal».