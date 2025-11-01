Muere atropellada una persona mientras caminaba por la autovía A-2 en Guadalajara

Una persona ha fallecido este sábado tras ser atropellada mientras caminaba por la autovía A-2, dentro del término municipal de la ciudad de Guadalajara.

El suceso se registró pasadas las dos de la madrugada, a la altura del kilómetro 55 de la citada ... vía, en sentido Zaragoza. Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil, aunque los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, de la que se desconoce por el momento el sexo y la edad.

Efectivos de la Guardia Civil se trasladaron también al punto del accidente para hacerse cargo de la investigación y determinar las circunstancias del atropello.

