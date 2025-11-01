Suscribete a
Muere atropellada una persona mientras caminaba por la autovía A-2 en Guadalajara

El siniestro se produjo pasadas las dos de la madrugada en el kilómetro 56 de la vía, en sentido Zaragoza

Muere atropellada una mujer de 67 años mientras circulaba en bicicleta por Albacete

El equipo médico que se trasladó en una UVI al lugar del siniestro no pudieron hacer nada por salvar su vida
J. javier ramos

Toledo

Una persona ha fallecido este sábado tras ser atropellada mientras caminaba por la autovía A-2, dentro del término municipal de la ciudad de Guadalajara.

El suceso se registró pasadas las dos de la madrugada, a la altura del kilómetro 55 de la citada ... vía, en sentido Zaragoza. Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil, aunque los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, de la que se desconoce por el momento el sexo y la edad.

