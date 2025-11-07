Suscribete a
ABC Premium

Investigada una conductora por sextuplicar la tasa de alcoholemia tras sufrir un accidente en Guadalajara

Los hechos se produjeron a la altura del kilómetro 51,200 de la Autovía del Nordeste, donde se produjo una colisión por alcance entre dos vehículos

Detenido un conductor en Guadalajara con la mayor tasa de alcohol desde 1983

Investigada una conductora por sextuplicar la tasa de alcoholemia tras sufrir un accidente en Guadalajara

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Guadalajara han investigado a una mujer de nacionalidad rumana y de 31 años, como presunta autora de un delito contra la Seguridad Vial por conducir un vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app