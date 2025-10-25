Suscribete a
día del daño cerebral sobrevenido

«Una vida salvada merece ser vivida»: El Instituto de Enfermedades Neurológicas de Castilla-La Mancha homenajea al doctor Antonio Yusta

El IEN ha reconocido la labor de este neurólogo, fallecido en el mes de marzo, que «dio oportunidades de vida a cientos de pacientes»

Adace reivindica en Toledo una atención integral y coordinada para las personas con daño cerebral

La jornada ha sido inaugurada por la delegada de Sanidad, Pilar Cuevas, la gerente del Área Integrada de Guadalajara, Elena Martín, el comisionado para la Accesibilidad en Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, la jefa del Servicio de Rehabilitación de la GAI de Guadalajara, Lourdes Gil, y la neuróloga María Jesús Sánchez
ABC

Guadalajara

El Instituto de Enfermedades Neurológicas (IEN) de Castilla-La Mancha, con sede en Guadalajara, ha acogido un año más la celebración del Día del Daño Cerebral Sobrevenido, una jornada dedicada a visibilizar las consecuencias de este tipo de lesiones y a reconocer el trabajo ... de los profesionales y las familias que acompañan a los pacientes en su proceso de recuperación.

