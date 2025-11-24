Un hombre, herido por arma blanca en una pelea en plena calle en Guadalajara

Un hombre ha resultado herido por arma blanca tras una pelea ocurrida en la vía pública de la calle Poeta Ramón de Garciasol, en Guadalajara capital. El suceso tuvo lugar durante este madrugada, en el transcurso de una discusión entre dos varones que derivó ... en una agresión con arma blanca.

Según fuentes municipales, la víctima sufrió un corte en el cuello y fue trasladada al hospital de Guadalajara, donde permanece ingresada con pronóstico reservado. Por el momento no han trascendido más datos sobre su identidad.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que intervinieron en el incidente y mantienen un operativo de búsqueda para detener al presunto agresor. El sospechoso, que ya está identificado, se dio a la fuga tras la agresión.