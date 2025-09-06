El geoparque Molina de Aragón-Alto Tajo se hermana con el de Lushan (China) para impulsar la conservación y el turismo sostenible

El acuerdo fue firmado por el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, y el primer subdirector del Comité Administrativo del geoparque de Lusham, Xiong Du Ming

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha firmado un protocolo de cooperación y hermanamiento entre el geoparque de Molina de Aragón-Alto Tajo y su homólogos de Lushan, ubicado en la provincia china de Jiangxi. En representación del enclave asiático rubricó el acuerdo el primer subdirector de su Comité Administrativo, Xiong Du Ming.

A través de este protocolo, ambas entidades colaborarán en el intercambio de conocimientos y experiencias sobre geoconservación, educación ambiental y estrategias de geoturismo. El acuerdo también prevé el fomento de la investigación conjunta en geología, biodiversidad y arqueología, así como el desarrollo de programas de intercambio cultural y turístico, según informó la Diputación en nota de prensa.

Durante su intervención, José Luis Vega subrayó que este hermanamiento «es mucho más que un acto administrativo» porque «simboliza la apuesta por la conservación del patrimonio mundial en distintos continentes» y por el «turismo sostenible y responsable que protege el entorno». Un entorno, dijo, que reúne «una enorme riqueza de biodiversidad y geodiversidad» y que «constituye una oportunidad de generación de actividad económica y empleo para luchar contra la despoblación en la comarca de Molina de Aragón y el Alto Tajo».

Como contribución al desarrollo del geoparque, la Diputación de Guadalajara ha invertido 240.000 euros en los últimos cuatro años. Con esta aportación se han financiado mejoras en infraestructuras, señalización de rutas, iniciativas de promoción turística, la organización de eventos educativos y divulgativos sobre el patrimonio geológico y la presencia del geoparque en ferias de turismo.

Por su parte, el primer subdirector del Comité Administrativo del geoparque chino, Xiong Du Ming, explicó que entre los principales motivos para esta aproximación está «construir una amistad duradera entre los dos geoparques y explorar cara a cara diferentes aspectos de colaboración en base a la sostenibilidad económica y social». Añadió que la cooperación se centrará en el intercambio de experiencias «sobre conservación medioambiental, investigación y divulgación científicas y colaboración en la promoción de los respectivos geoparques».

Parajes únicos reconocidos por la Unesco

El Geoparque de Molina de Aragón-Alto Tajo fue reconocido oficialmente por la Unesco como Geoparque Mundial en noviembre de 2015. Abarca una superficie de 4.186,9 kilómetros cuadrados e incluye 70 términos municipales del Señorío de Molina. Entre sus enclaves destacan formaciones geológicas de más de 450 millones de años, restos de antiguos volcanes, ríos de piedra y un bosque fósil de relevancia internacional.

El Geoparque de Lushan cuenta con la declaración oficial de la Unesco desde febrero de 2004, después de haber sido reconocido en 1996 como Patrimonio Mundial y Natural Mundial. Tiene una extensión de 500 kilómetros cuadrados con 171 picos de alrededor de 1.000 metros de altitud, siendo el más alto el Dahanyang, con 1.474 metros.

En su superficie se integran monasterios y templos budistas y taoístas junto a un entorno natural de gran belleza. Lushan fue escenario de la era glacial del período cuaternario, cuya huella dejó valles en forma de U, escaleras de hielo y salientes helados que conforman un paisaje singular de alto valor estético y científico.