László Krasznhorkai, nobel de Literatura 2025

«¿Y por qué László Krasznahorkai reconoce que la principal fuente de su inspiración brota de la tristeza? La actualidad contemporánea no le entusiasma y su inspiración más profunda es la amargura. Y en eso estoy, mi realidad inspiradora no dista demasiado de la suya», asegura el autor

Fernando Novalbos Sánchez
Toledo

Béla Tarr, renombrado director de cine, guionista y actor, despertó hace tiempo al autor premiado con el Nobel de literatura 2025, László Krasznahorkai, (Gyula, Hungría, 71 años) estando este bajo la lluvia, con el fin de amoldar su novela 'Tango satánico' y le ... dijo; «Ve mis películas y entenderás porque quiero adaptar tu literatura».

