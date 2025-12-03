Expertos internacionales se reunirán en la capital regional el 10 y 11 de diciembre para estudiar los 'Orígenes de Europa' y el papel central de Toledo

La Diputación de Toledo ha presentado hoy el Seminario Internacional 'Orígenes de Europa', un encuentro de primer nivel organizado por la Asociación Cultural 'Urbs Regia' con el respaldo de la institución provincial y que se celebrará los días 10 y 11 de diciembre en el ... Centro Cultural San Clemente. Serán dos jornadas dedicadas a estudiar la transición entre el final del Imperio Romano y el surgimiento de la Europa medieval, un periodo de especial protagonismo para Toledo y su provincia.

En el acto de presentación han participado Emilio Martínez, coordinador del Área de Educación, Cultura, Deportes e Igualdad de la Diputación; Pilar Tormo Martín de Vidales, presidenta de Urbs Regia; y Francisco Javier Fernández Gamero, miembro de su Junta Directiva, quienes han subrayado la relevancia histórica y patrimonial del periodo comprendido entre los siglos IV y X.

Emilio Martínez ha puesto en valor el compromiso del Gobierno de la Diputación y de su presidenta, Concepción Cedillo, con una programación cultural vinculada al conocimiento, destacando que iniciativas como ésta fortalecen la proyección cultural, científica y académica de la provincia. En este sentido, ha señalado que «Toledo ha sido luz de Europa y quiere volver a serlo», en el marco del camino hacia la Capitalidad Europea de la Cultura 2031, afirmando que pocas ciudades «tienen tanta legitimidad para reclamarse como un actor principal en la historia europea», y que este seminario contribuye al diálogo sobre qué es Europa y qué debe ser hoy.

Noticia Relacionada El Ayuntamiento de Toledo adjudica la segunda fase del proyecto de recuperación de Vega Baja por 382.000€ Fernando Franco La intervención ampliará hacia el suroeste el área musealizada del yacimiento visigodo tras una primera licitación que quedó desierte. Los trabajos se realizarán en una parcela municipal que linda con la senda de las moreras

Por su parte, Pilar Tormo ha explicado que el seminario se enmarca dentro del impulso de Urbs Regia al Itinerario Cultural 'Orígenes de Europa', centrado en difundir el patrimonio común de los siglos IV al X. Ha detallado que el encuentro analizará el papel del monacato, los paisajes históricos, las vías romanas y los avances en las investigaciones arqueológicas vinculadas al origen de Europa. «Patrimonio y cultura son herramientas que articulan la identidad europea, facilitan el diálogo y, en momentos de conflicto, incluso permiten hablar de paz desde un origen y una identidad compartidos», ha señalado. También ha agradecido a la Diputación y al resto de instituciones que apoyan el proyecto, como la Comisión Nacional Española de Cooperación con la Unesco, el Ministerio de Cultura y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, «sin las que no hubiéramos podido llegar hasta aquí».

Francisco Javier Fernández Gamero ha recordado el papel protagonista de Toledo en los siglos tardo-romanos y visigodos, subrayando que la investigación histórica y arqueológica reciente ha demostrado una relevancia mayor de la ciudad en época romana de la que tradicionalmente se le atribuía. «Su circo romano y su papel en la transición al mundo visigodo muestran una ciudad central, que llegó a convertirse en la regia de toda Hispania», ha indicado.

El programa académico del seminario se articula en cuatro sesiones en las que participarán especialistas internacionales como Eladio Fernández-Galiano, Ivan Bodrožić, Diego Piay Augusto, Artemio Martínez Tejera, André Carneiro o Gabriele Archetti, entre otros. A lo largo de estas mesas se abordarán temas esenciales para comprender la gestación de la Europa medieval, como la importancia del monacato, el papel de las vías romanas, la relevancia del paisaje histórico, los principales yacimientos tardo-romanos y visigodos —entre ellos Guarrazar— y el protagonismo de Toledo en este periodo.

Además, el seminario contará con un programa cultural complementario. El 10 de diciembre se grabará en directo el programa cultural 'La Escóbula de la Brújula', que entrevistará a ponentes y asistentes. El 11 de diciembre se celebrará el recorrido 'El Juego de la Oca de Toledo', una actividad que permite conocer el casco histórico a través de una interpretación simbólica del conocido tablero. Asimismo, Urbs Regia presentará una obra artística dedicada a Toledo y al itinerario Orígenes de Europa, creada por el colectivo NuKleo5.

El Seminario 'Orígenes de Europa' refuerza la posición de Toledo como referente en la investigación, preservación y difusión del patrimonio europeo y consolida a la provincia como sede natural de encuentros científicos y culturales de relevancia internacional.