Expertos internacionales se reunirán en la capital regional el 10 y 11 de diciembre para estudiar los 'Orígenes de Europa' y el papel central de Toledo

La Diputación de Toledo y Urbs Regia presentan un encuentro que analizará la transición del mundo romano a la Europa medieval, con cuatro sesiones especializadas y un programa cultural complementario

«El germen de lo que hoy es España es el Reino Visigodo de Toledo»

Pilar Tormo, presidenta de 'Urbs Regia' flanqueada por Emilio Martínez, coordinador del área de Cultura de la Diputación de Toledo y Javier Fernández Gamero
Toledo

La Diputación de Toledo ha presentado hoy el Seminario Internacional 'Orígenes de Europa', un encuentro de primer nivel organizado por la Asociación Cultural 'Urbs Regia' con el respaldo de la institución provincial y que se celebrará los días 10 y 11 de diciembre en el ... Centro Cultural San Clemente. Serán dos jornadas dedicadas a estudiar la transición entre el final del Imperio Romano y el surgimiento de la Europa medieval, un periodo de especial protagonismo para Toledo y su provincia.

