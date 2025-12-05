Suscribete a
Detenidos dos hombres por varios robos con fuerza perpetrados en Yecla (Murcia) y en Hellín (Albacete)

Los arrestos se produjeron en uno de los accesos a la A-33 en un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Policía Local de Yecla. Están acusados también de un delito de estafa por el uso fraudulento de tarjetas bancarias sustraídas en sus robos

Dos detenidos por robar con fuerza relojes inteligentes, móviles o patinetes en comercios de Daimiel

La Policía halló en el vehículo de los detenidos numerosas herramientas para cometer robos, linternas, caretas tipo máscara para ocultar sus rostros y 100 litros de gasoil guardados en varias garrafas
Efectivos de la Policía Nacional y agentes de la Policía Local de Yecla han detenido en un operativo conjunto a dos hombres como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza y varios delitos de estafa por el uso fraudulento de tarjetas de ... crédito sustraídas. Los arrestos se produjeron en los accesos a la autovía A-33 en Yecla (Murcia), después de que los implicados acabaran de cometer un robo en un polígono industrial de la localidad.

