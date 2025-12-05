Detenidos dos hombres por varios robos con fuerza perpetrados en Yecla (Murcia) y en Hellín (Albacete)

Efectivos de la Policía Nacional y agentes de la Policía Local de Yecla han detenido en un operativo conjunto a dos hombres como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza y varios delitos de estafa por el uso fraudulento de tarjetas de ... crédito sustraídas. Los arrestos se produjeron en los accesos a la autovía A-33 en Yecla (Murcia), después de que los implicados acabaran de cometer un robo en un polígono industrial de la localidad.

La investigación se inició el pasado mes de octubre en la Comisaría de Policía Nacional de Hellín, donde fueron identificados como los presuntos responsables de un robo con fuerza en una casa de campo. En aquel asalto habrían sustraído numerosos objetos y varias tarjetas bancarias con las que realizaron compras en distintos establecimientos y gasolineras de la Región de Murcia.

El intercambio de información operativa entre las comisarías de Hellín y Yecla, coordinado con la Policía Local de Yecla, permitió detectar el vehículo en el que viajaban los sospechosos cuando circulaba por el casco urbano en la noche del 9 de noviembre. A partir de ese momento se activó un dispositivo conjunto para interceptarlo.

El operativo culminó con la detención del vehículo en los accesos a la autovía A-33 cuando los ocupantes trataban de abandonar la zona. En su interior se localizaron numerosas herramientas para cometer robos, linternas, caretas tipo máscara para ocultar sus rostros y 100 litros de gasoil guardados en varias garrafas, sustraídos de un camión de una empresa del polígono Urbaryecla.

Los agentes procedieron a arrestar de inmediato a los dos ocupantes, imputándoles la comisión de dos robos con fuerza y varios delitos de estafa por el uso fraudulento de las tarjetas bancarias que habían robado en la casa de campo de Hellín.

Los detenidos cuentan con antecedentes policiales por múltiples delitos contra el patrimonio cometidos en las provincias de Murcia y Albacete. Tras su arresto, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

El operativo forma parte de las labores de prevención de delitos contra el patrimonio en la comarca del Altiplano y en las zonas limítrofes de la provincia de Albacete.