Dos detenidos por robar con fuerza relojes inteligentes, móviles o patinetes en comercios de Daimiel

Los presuntos autores, que residían en Vallecas (Madrid), se desplazaban durante la noche hasta Daimiel y regresaban a las horas

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por seis delitos contra el patrimonio cometidos en comercios de Daimiel, de donde sustrajeron relojes inteligentes, móviles o patinetes eléctricos.

Durante el mes de agosto tuvieron lugar una serie de robos con fuerza en la ... localidad ciudadrealeña, todos ellos con un mismo 'modus operandi'. Los autores a altas horas de la madrugada cuando había poco tránsito de personas por las calles procedían a romper el cristal del escaparate de los locales comerciales, en algún caso con una alcantarilla y una vez en el interior sustraían principalmente aparatos electrónicos, tales como relojes inteligentes, móviles y patinetes eléctricos.

