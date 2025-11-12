Dos detenidos por robar con fuerza relojes inteligentes, móviles o patinetes en comercios de Daimiel

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por seis delitos contra el patrimonio cometidos en comercios de Daimiel, de donde sustrajeron relojes inteligentes, móviles o patinetes eléctricos.

Durante el mes de agosto tuvieron lugar una serie de robos con fuerza en la ... localidad ciudadrealeña, todos ellos con un mismo 'modus operandi'. Los autores a altas horas de la madrugada cuando había poco tránsito de personas por las calles procedían a romper el cristal del escaparate de los locales comerciales, en algún caso con una alcantarilla y una vez en el interior sustraían principalmente aparatos electrónicos, tales como relojes inteligentes, móviles y patinetes eléctricos.

Noticia Relacionada Detenido en Daimiel (Ciudad Real) por robos en explotaciones agrícolas que causaron daños de más de 9.000 € ABC La Guardia Civil, en la operación 'Sinelumine', atribuye al arrestado varios hurtos y robos con fuerza en casetas de riego y casas de aperos A raíz de estos hechos, se procede por parte de la Guardia Civil a iniciar la que se llamó operación 'Vitrum', con la finalidad de esclarecer estos delitos contra el patrimonio que se sucedían en Daimiel. Fruto de las primeras gestiones se pudo identificar un vehículo y con él a tres posibles autores que residían en Madrid, concretamente en el distrito de Vallecas. Estos se dirigían a Daimiel desde Madrid robaban el establecimiento y regresaban nuevamente en la misma noche, informa el instituto armado. Una vez obtenidos indicios razonables más que suficientes para considerar que los investigados pudieran tratarse de los presuntos autores de los distintos delitos contra el patrimonio, se pudo obtener la autorización judicial para llevar a cabo en octubre una entrada y registro en el domicilio y trastero de uno de los presuntos autores. Como resultado de la explotación de la operación, se detuvo a dos personas por los seis delitos contra el patrimonio, más otra persona investigada por estos mismos hechos, además hay otra investigada más por un delito de receptación. En el domicilio de uno de los autores se pudieron recuperar diversos objetos sustraídos tales como teléfonos móviles, patinetes eléctricos, relojes, herramientas, una carabina, cartuchos de escopeta y otros objetos electrónicos. Los detenidos y las diligencias fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia Número 2 de Daimiel (Ciudad Real).

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión