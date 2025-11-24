Desactivado un punto de venta de droga en el barrio de La Milagrosa de Albacete

Suscribete a
El líder del grupo ingresó en prisión en 2022 por delito de drogas y, tras salir de la cárcel, volvió a la actividad ilícita

ABC

La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación policial en Albacete que ha permitido desarticular un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas que estaba operando desde el barrio de la Milagrosa. El líder del mencionado grupo era un individuo ... afincado en Albacete que ya fue detenido en 2022 por su participación en hechos de similar naturaleza y que tras su salida de prisión había retomado de forma inmediata la actividad ilícita que venía realizando.

