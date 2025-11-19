Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sesión de control al Gobierno
El tiempo
La Aemet lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y temperaturas invernales

Dos operaciones contra el tráfico de drogas en la Manchuela albaceteña se saldan con 25 personas detenidas

En los 10 registros practicados se han intervenido 3.983 gramos de cocaína, 968 gramos de sustancia de corte, 2 turismos y más de 75.000 euros

La Audiencia Provincial de Albacete juzga a ocho acusados de traficar y exportar droga a gran escala desde la ciudad

Sigue en directo la sesión de control al Gobierno

Material y estupefacientes intervenidos
Material y estupefacientes intervenidos Guardia CIVIL

ABC

Efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, dentro del marco de las operaciones 'Burnmad' y 'Boreada', han detenido a 25 personas, e investigado a otra más, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública en la modalidad de ... tráfico de drogas, otro de pertenencia a grupo criminal y un último de blanqueo de capitales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app