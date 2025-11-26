Suscribete a
La Aemet avisa del regreso de fuertes lluvias a varias zonas del país

CCOO gana una sentencia que otorga la incapacidad absoluta a una panadera afectada por migrañas

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha ratificado el fallo del Juzgado de lo Social de Toledo que estimó su demanda tras haber rechazado la Seguridad Social su solicitud

CCOO pide responsabilidades a una empresa logística de Illescas tras el acta de infracción grave por un accidente laboral

ABC

Los servicios jurídicos de CCOO han obtenido un nuevo logro a favor de los derechos laborales. Concretamente la incapacidad absoluta para una mujer, trabajadora en una panadería, cuya labor se veía imposibilitada por las migrañas.

Con fecha 25 de abril de 2024 el juzgado ... de lo social número 4 de Toledo estimó la invalidez permanente absoluta derivada de enfermedad común, condenando al INSS y a la TGSS a abonar a la demandante una prestación económica consistente en una pensión vitalicia equivalente al 100% de la base reguladora de 1.138 euros mensuales.

