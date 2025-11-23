Suscribete a
La Unidad del Dolor de Albacete implanta una técnica pionera contra la cefalea más molesta

Supone un beneficio para los pacientes pues se consigue la disminución del número de crisis diarias de cefalea en racimos, intensidad y duración

Profesionales de la Unidad del Dolor de la GAI de Albacete
ABC

La Unidad del Dolor de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha implantado una nueva técnica para el tratamiento de la «cefalea en racimos» (cluster headache), una de las más molestas, con ... el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes con esta específica dolencia.

