La Unidad del Dolor de Albacete implanta una técnica pionera contra la cefalea más molesta

La Unidad del Dolor de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha implantado una nueva técnica para el tratamiento de la «cefalea en racimos» (cluster headache), una de las más molestas, con ... el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes con esta específica dolencia.

Se trata del implante de unos electrodos que estimulan los nervios occipitales. Como ha comentado el jefe de sección del Servicio de Anestesia y Reanimación y coordinador de la Unidad del Dolor, Martín Arcas, «el procedimiento se realiza bajo anestesia general introduciendo unos electrodos entre cuero cabelludo y calota craneal que pasan por encima de los denominados nervios occipitales mayores o GON, siglas de su nomenclatura en inglés: greater occipital nerves.

El profesional ha explicado que, por debajo de la piel, esos electrodos llegan hasta un generador de impulsos eléctricos similar a un marcapasos, «Los electrodos emiten una señal eléctrica de baja intensidad que neuromodula las señales de dolor. Se entrega un mando a distancia al paciente quien decide la intensidad y en qué momento conectar el sistema en función del dolor», ha dicho Martín Arcas.

Para su puesta en marcha, la Unidad del Dolor ha contado con el apoyo del doctor Miguel Barrera, neurocirujano del Hospital Miguel Servet de Zaragoza y especialista a nivel nacional de este tipo de procedimientos, que se ha desplazado hasta Albacete para acompañar al equipo en las primeras intervenciones realizadas, dos primeros procedimientos en los que también ha participado el doctor Carlos Jiménez Roldán, facultativo del Servicio de Anestesia y Reanimación.

Con esta novedosa técnica implantada en el Complejo Hospitalario de Albacete se quiere tratar esta variedad de cefalea, que es uno de los peores dolores y más incapacitantes que puede sufrir el ser humano junto con el de la neuralgia del trigémino.

El procedimiento, por primera vez desarrollado en el Hospital General Universitario de Albacete, se realiza en aproximadamente dos horas. Hasta el momento, dos pacientes han recibido esta nueva técnica, con una muy buena respuesta en ambos en estos primeros días, y esperan que la mejora perdure en el tiempo.

Beneficio para el paciente

El doctor Martín Arcas ha afirmado que «este novedoso dispositivo supone un beneficio para los pacientes y es que consigue la disminución del número de crisis diarias de cefalea, intensidad y duración de las mismas, además puede reducirse la medicación que están tomando para ello».

De hecho, hasta ahora la única opción para tratar este tipo de cefaleas es el tratamiento farmacológico oral, inhalación de oxígeno a altas concentraciones y bloqueos nerviosos de corta duración.

Con este nuevo procedimiento, los electrodos quedan permanentemente posicionados, así como el generador de impulsos, similar a un marcapasos, que es sustituido cuando se agota la batería tras unos años de uso. Los electrodos han sido diseñados específicamente para este tipo cefalea con lo que se mejora en seguridad para el paciente.

Desde el equipo profesional han indicado que la selección de los pacientes susceptibles de recibir ese procedimiento se realiza «tras haber fracasado los tratamientos farmacológicos para este tipo de cefaleas, prescritos por neurología y las intervenciones previas realizadas por la Unidad del Dolor, como son los bloqueos y radiofrecuencia de ganglio esfenopalatino y nervios occipitales».

Además, estos casos se valoran por un Comité del Dolor Orofacial, creado hace cuatro años, que se reúne mensualmente y está compuesto por anestesistas de la Unidad del Dolor, neurólogos, cirujanos maxilofaciales, neurocirujanos, radiólogos, psicólogos y rehabilitadores.

Este procedimiento es la última incorporación a la cartera de servicios de técnicas intervencionistas de alta complejidad que desarrolla la Unidad del Dolor del Servicio de Reanimación y Anestesia de la Gerencia de Albacete.

«Estas intervenciones suponen un paso adelante para la Unidad del Dolor y reflejan nuestro compromiso por acercar a los pacientes tratamientos modernos para problemas de salud difíciles», ha concluido el coordinador de la unidad.