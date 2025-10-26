Suscribete a
ABC Premium

Un año después, el tiempo continúa detenido en Mira

La Asociación de Afectados denuncia que «la vida sigue, sí, pero entre escombros, humedades y grietas». Con todo, «lo peor ha sido la falta de empatía e información de la alcaldesa»

Las huellas de la tragedia en Mira (Cuenca): «Desde la dana, cuando hay tormenta ya no duermo bien»

Todavía permanece uno de los puentes metálicos provisionales instalados para cruzar el río de un lado a otro
Todavía permanece uno de los puentes metálicos provisionales instalados para cruzar el río de un lado a otro ABC
Juan Antonio Pérez

Juan Antonio Pérez

Mira (Cuenca)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un simple paseo por Mira, un año después de que la dana arrasara el municipio, basta para tener la sensación de que en este rincón conquense el tiempo se ha detenido. Pese a que el Gobierno destinó con premura una ayuda directa de 26 ... millones de euros para reconstruir las infraestructuras más dañadas, que fueron unas cuantas, la realidad es que todavía florecen los cascotes, que la broza en la ribera del río campa a sus anchas y que incluso ahí sigue uno de los puentes metálicos provisionales que la Unidad Militar de Emegencias (UME) instaló para poder cruzar de un lado a otro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app