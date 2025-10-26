Suscribete a
Las huellas de la tragedia en Mira (Cuenca): «Desde la dana, cuando hay tormenta ya no duermo bien»

En Mira, hace ahora un año, murió una mujer y 40 personas tuvieron que ser rescatadas al desbordarse el río. Hubo viviendas en las que el agua alcanzó los 3,85 metros de altura; algunos lo cuentan de milagro

Un año después, el tiempo continúa detenido en Mira

La UME se hizo presente de inmediato EFE
Juan Antonio Pérez

Mira

El martes 29 de octubre de 2024 en Mira, el último pueblo de la provincia de Cuenca, en la frontera con la Comunidad Valenciana, los vecinos aseguran que «llovió como otras veces y el caudal del río subió, también como tantas otras veces; el ... agua incluso tapó los ojos del puente principal, pero nada que no hubiera sucedido antes». En realidad, y esto es importante recalcarlo, ni cayó la mundial ni diluvió. Y, por supuesto, nadie les avisó de la que se les venía encima.

