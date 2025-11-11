Suscribete a
ABC Premium

Abengózar (PSOE) defiende que el nuevo Estatuto guiará a Castilla-La Mancha hacia otros 40 años de progreso

La portavoz socialista destaca el consenso alcanzado con el PP y con la sociedad castellanomanchega y reivindica un texto que blinda la igualdad, las libertades y los servicios públicos en el medio rural

Las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban un nuevo Estatuto «leal con España»

Carlos Mazón, en directo: comparecencia del presidente en funciones de la Comunidad Valenciana y última hora desde Valencia hoy

Ana Isabel Abengózar, portavoz del PSOE en las Cortes regionales, en la tribuna del Congresp
Ana Isabel Abengózar, portavoz del PSOE en las Cortes regionales, en la tribuna del Congresp

F.F.

Toledo

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, defendió este martes en el Congreso de los Diputados que el nuevo Estatuto de Autonomía será la herramienta que «guíe a la región hacia otros 40 años de progreso ... y avance», al igual que el texto de 1982 lo fue para consolidar la identidad y el desarrollo de la comunidad durante las últimas cuatro décadas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app