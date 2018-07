CCOO advierte de casos de acoso sexual a temporeras en Albacete Los casos han sido denunciados a través de un buzón de denuncia anónima que habilitó Comisiones Obreras

ABC

Albacete Actualizado: 12/07/2018 18:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Juzgan a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija de diez años

Comisiones Obreras ha advertido que ha habido casos de acoso sexual a temporeras en la provincia de Albacete, que están siendo investigados por la Inspección de Trabajo.

Así se ha dado a conocer en una rueda de prensa en la que han participado el responsable de CCOO-Industria de Albacete, Juan Cuevas, el de Castilla-La Mancha, Ángel León, y la secretaria provincial de CCOO en Albacete, Carmen Juste, en la que han presentado la campaña que van a llevar a cabo, visitando explotaciones agrarias, para que los temporeros puedan exponerles posibles incumplimientos de contrato.

Cuevas, ha explicado que se ha registrado «algún caso de acoso sexual a temporeras en la provincia» por parte de un intermediario «que sugería a las trabajadoras que o tenían relaciones sexuales con él o no iban a ser llamadas a trabajar».

Así, el responsable de CCOO de Albacete, refiriéndose a este tema, ha querido señalar que «es algo similar a lo que ocurrió en Huelva» y ha comentado que aunque «no es generalizado pero es cierto que se ha dado en Albacete».

Asimismo, ha indicado que estos casos han sido denunciados a través de un buzón de denuncia anónima que habilitó Comisiones Obreras y que tiene ya más de 50 quejas en Albacete, con distintos aspectos.

No obstante, no ha querido dar más detalles de estas situaciones que ya están siendo investigadas por la Inspección de Trabajo «mientras que no se haya determinado con la investigación qué ha sucedido». Ha pedido que en todos los casos se «vigile» la figura de los intermediarios, «para evitar explotaciones de cualquier tipo entre los temporeros».

Juste ha adelantado que van a mantener en los próximos días una reunión con el subdelegado del Gobierno en Albacete, Francisco Tierraseca, para coordinar actuaciones.

Por su parte, Ángel León ha comentado que entre los principales problemas que encuentran con los temporeros es que sí se les da de alta en la Seguridad Social pero no por todos los días que trabajan o que se exponen a jornadas de 15 horas incluyendo incluso desplazamientos desde Murcia o Almería para trabajar en terrenos de Albacete.