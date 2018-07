Tribunales El acusado del cuádruple crimen de Pioz estará en prisión provisional hasta 2020 Así lo ha acordado la Audiencia Provincial de Guadalajara tras pedirlo el fiscal y las acusaciones particulares

La Audiencia Provincial de Guadalajara ha acordado prorrogar hasta el 19 octubre de 2020, el máximo que permite la ley, la prisión provisional de Patrick Nogueira, el presunto autor del asesinato de sus tíos y sus dos primos en un chalé de Pioz en agosto de 2016.

La prórroga ha sido acordada tras la petición que hicieron el fiscal y las acusaciones particulares en una audiencia que tuvo lugar este jueves en la Audiencia Provincial de Guadalajara, en la que también compareció el propio Nogueira acompañado de un intérprete y de su abogado defensor, que se opuso a esta medida.

El fiscal y las acusaciones particulares reclamaron que la prisión provisional se prorrogara hasta el plazo máximo al considerar que concurren circunstancias que lo justifican; en concreto, la gravedad de los hechos imputados al procesado y el riesgo de fuga existente.

Sin embargo, la defensa se opuso «alegando que la misma no debía convertirse en una condena anticipada», ya que la prorroga es una medida que tiene carácter excepcional y no concurren los requisitos exigidos por la ley. Según expuso el abogado defensor, no existe riesgo de fuga, ya que el procesado «vino voluntariamente desde Brasil», ni tampoco peligro de destrucción de pruebas.

Hay que recordar que Nogueira causó presuntamente la muerte de sus tíos y de sus dos primos menores, cuatro delitos que podrían llevar condenas de 15 a 25 años de prisión cada uno de ellos o incluso la prisión permanente revisable.