El Rey pide a los nuevos diplomáticos que defiendan los intereses de España y Europa Felipe VI preside la entrega de despachos a los 35 miembros de la LXXII promoción de la Escuela Diplomática. Una ceremonia marcada por la ausencia de sus familias a causa del Covid-19

Angie Calero SEGUIR Madrid Actualizado: 20/05/2021 12:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Rey ha entregado en la mañana de este jueves los diplomas a la LXXII promoción de nuevos secretarios de Embajada. Un día muy importante para 35 jóvenes diplomáticos (15 de ellos mujeres), que asumen «un compromiso permanente de servicio a España y a los españoles» y a quienes Felipe VI ha animado a «impulsar y defender los intereses permanentes de España», que son los de su Constitución.

En la entrega de despachos, a la que también ha acudido la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, el Rey ha dado la «bienvenida al Estado» a los nuevos secretarios de Embajada en una ceremonia marcada por la ausencia de sus familias a causa del Covid-19. Felipe VI se ha dirigido a todas ellas para expresarles también su enhorabuena, ya que han sido el apoyo fundamental para una promoción que «ha completado su ciclo formativo en las condiciones más duras y extrañas». «Hoy no es un día cualquiera, tampoco lo es para mí, ni para la ministra ni para el director de la Escuela Diplomática. Me alegra mucho poder estar aquí, con todos vosotros, la 72, que en algunos años se recordará como la legendaria, porque no es una cosa cualquiera ser la promoción Covid», expresó el Rey a los nuevos diplomáticos.

«La noble tarea de servir»

«Como tantas generaciones que os han precedido, asumís hoy un compromiso permanente de servicio a España y a los españoles. Serviréis a sus intereses como Nación, a sus necesidades y anhelos en el contexto internacional y a los valores que compartimos y que inspira y refleja nuestra Constitución», declaró Felipe VI, al tiempo que recordó que ese compromiso «resultará intenso siempre, arduo a veces, muy a menudo satisfactorio y sacrificado». Por ello, ha querido agradecer a los 35 nuevos miembros de la carrera diplomática que se hayan sumado a «la noble tarea de servir» a España, que afrontan «una fuerte vocación y una magnífica preparación» para realizar las tareas, cometidos y misiones que desde hoy les van a encomendar: «Hay algo más con lo que estoy convencido de que podréis contar −no sin esfuerzo−, y que os motivará en todo momento: la confianza y la gratitud de vuestros compatriotas y el respaldo de la Corona».

El Rey recordó que el 2021 comenzó «de manera muy diferente» a como lo hicieron los anteriores, «con incertidumbre, pero también con esperanza». Un contexto en el que los nuevos secretarios de Embajada deberán «defender e impulsar los intereses de España», siendo conscientes de que «están vinculados a los de la Europa a la que pertenecemos y a nuestro compromiso con el bienestar y el progreso de toda la Comunidad Internacional»: «España es Europa, y Europa es parte indisociable de nuestra identidad». «Y siempre con una especial dedicación y afecto hacia todo lo que concierne y nos hermana en tantos ámbitos con las demás naciones de Iberoamérica», destacó.

«En todos vuestros destinos, tened presente que la primera obligación de un diplomático es servir a su país, así como a sus compatriotas en el exterior. No escatiméis ningún esfuerzo en ello», indicó a los nuevos secretarios de Embajada. Una responsabilidad que responde también a los valores de la Constitución, que son «los que inspiran la política exterior» de España: «la defensa de la democracia, el respeto por los derechos humanos, la legalidad internacional, la tolerancia y el respeto por la diversidad, la voluntad solidaria que se traduce en la cooperación para el desarrollo, la promoción de nuestra lengua común, la cultura y el conocimiento, y la defensa del medio ambiente».

El nuevo diplomático Alejandro Robles pronunció unas palabras en nombre de su promoción. «Por fin estamos aquí», exclamó, al tiempo que agradeció a la Escuela Diplomática que, pese a las circunstancias de la pandemia, abriera sus puertas en septiembre para poder formar a la nueva promoción de diplomáticos, la suya, que hoy empieza su andadura profesional. En su opinión, «como diplomáticos españoles del siglo XXI» no solo se espera que sean multilateralistas, también que sean los mejores representantes de España en todas sus facetas.