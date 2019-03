Juanma Moreno transmite al Rey «la lealtad de la Junta de Andalucía» El presidente andaluz califica de «disparate colosal» la comisión sobre la Monarquía creada por el Parlamento catalán

«He trasladado al Rey la lealtad del gobierno de la Junta de Andalucía». Así lo ha afirmado este viernes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, a la salida de su primera audiencia con Don Felipe como presidente autonómico, un encuentro que ha durado alrededor de una hora y cuarto.

Moreno Bonilla ha afirmado que «la figura del Rey es esencial para nuestro país porque representa la unidad y la integridad territorial de España y es una figura que tenemos que preservar y a la que tenemos que atender».

En declaraciones a los periodistas a la salida del Palacio de La Zarzuela, el presidente de la Junta de Andalucía calificó de «disparate» que el Parlamento de Cataluña haya aprobado la creación de una comisión de investigación sobre la Monarquía. «Me parece un disparate más dentro del fanatismo en el que se han instalado los partidos independentistas».

«Hacer una comisión de investigación sobre la figura del Jefe del Estado me parece no solamente irracional y fuera del ámbito de competencia del Parlamento de Cataluña sino que también me parece un disparate colosal en términos institucionales, sociales y políticos y ahonda más esa brecha de fanatismo con la que quieren criminalizar todas las instituciones del Estado». Es «un disparate más en esa locura en la que se la instalado el independentismo catalán»

Moreno calificó de «muy positiva» la audiencia con el Rey, con quien ya había coincidido en algunos actos institucionales en los cincuenta días que lleva siendo presidente. Además, señaló que ya había «tenido la suerte de coincidir» con Don Felipe y Doña Letizia cuando ambos eran Príncipes y él era secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad». «Así que le conozco y mantenemos una relación fluida», agregó.