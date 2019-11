El Rey hace una visita privada a Raúl Castro a petición del régimen Borrell reconoce que el viaje de Estado «no habrá hecho ninguna gracia» a Estados Unidos

El Rey ha visitado en privado durante la mañana de este jueves en La Habana al exdictador Raúl Castro, de 88 años, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que acompaña a Don Felipe en el viaje de Estado a Cuba. La visita privada, de cortesía, se produjo a petición del régimen castrista, ha añadido el ministro. Raúl Castro, hermano menor del líder de la revolución cubana, Fidel Castro, fue presidente de Cuba entre 2008 y 2018 y sigue siendo secretario del Partido Comunista.

Borrell ha relatado que a última hora de la noche del miércoles (de madrugada en España), tras la cena que los Reyes ofrecieron al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en el Palacio de los Capitanes Generales, las autoridades cubanas pidieron «que el Rey mantuviera un encuentro privado con Raúl Castro, y naturalmente aceptamos». Según el ministro, esta petición era «un gesto de aprecio a la importancia de la visita». Borrell agregó que la petición se formuló «tras escuchar al Rey». En esa cena fue donde Don Felipe hizo una defensa cerrada de la democracia, la libertad, los derechos humanos y la dignidad ante el mandatario cubano y le invitó a seguir el camino que tomó España en 1978.

El encuentro del Rey con Raúl Castro se produjo a primera hora de la mañana, antes de que Don Felipe y Doña Letizia inauguraran la exposición del «Autorretrato de Goya», cuadro que ha viajado por primera vez a Cuba tras ser cedido durante un mes por el Museo del Prado al Museo de Bellas Artes de La Habana. En el encuentro del Rey con Castro también estuvieron presentes el ministro español y el embajador de España en Cuba.

Don Felipe ya conocía a Raúl Castro con anterioridad. De hecho, coincidió con él en la toma de posesión del presidente de Ecuador, Rafael Correa, en agosto de 2009, cuando Castro era presidente de Cuba y Don Felipe era Príncipe de Asturias. Después, en 2013, ambos volvieron a coincidir en Caracas en los funerales del presidente de Venezuela Hugo Chávez.

Borrell ha anunciado la visita durante un encuentro con los periodistas españoles que acompañan a los Reyes en la visita de Estado a Cuba. A preguntas de los informadores, el ministro ha reconocido que este viaje «no habrá hecho ninguna gracia» a Estados Unidos. Ha reiterado el rechazo de España «a la actitud de Estados Unidos con Cuba» y ha insistido en que España «combatirá las sanciones ultraterritoriales», a las que calificó de «abuso de poder».

En cuanto al discurso que pronunció el Rey la noche del miércoles en Cuba, en el que defendió la democracia, el ministro ha dado a entender que ya lo conocían las autoridades cubanas y ha añadido: «En el discurso, como en todos, hay un redactor, hay contribuciones y descontribuciones para llegar a un texto remarcable». Agregó que «el mensaje del Rey no provocó problemas», pero que Don Felipe «dijo todo lo que se tenía que decir» y «marcó un punto que unos pensaban que no se iba a producir y otros lo reclamaban». Según el ministro, el Rey lo dijo «de forma cortés y cooperativa».

Borrell ha insistido en que el viaje de los Reyes a Cuba «era imprescindible» y en que «España no podía no estar en el 500 aniversario de la fundación de La Habana. Es un punto singular de la historia y España no podía pasar desapercibida». En cuanto al momento elegido, justo después de las elecciones generales, Borrell ha dicho: «Les guste a unos o no, es cuando toca y hay que estar».

El titular de Exterior ha considerado que con esta visita se contribuye «a normalizar las relaciones bilaterales». También ha comentado que «las autoridades cubanas han dado muchas facilidades» y que «las actividades han sido desarrolladas de forma ejemplar».