Suscribete a
ABC Premium

Cuatro detenidos en Torrelavega por más de 120 delitos de sextorsión

Se ha intervenido material informático, móviles, joyas, dinero en efectivo y un vehículo

Cuatro detenidos en Torrelavega por más de 120 delitos de sextorsión
Cuatro detenidos en Torrelavega por más de 120 delitos de sextorsión ANTONIO.L.JUAREZ

Europa Press

La Guardia Civil ha detenido en Torrelavega a cuatro personas, tres hombres y una mujer de entre 20 y 25 años, por más de 120 delitos de extorsión, amenazas y pertenencia a grupo criminal, quienes amenazaban a sus víctimas con difundir su actividad en ... páginas web de citas y encuentros sexuales entre sus familiares y amigos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app