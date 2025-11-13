Suscribete a
BORRASCA CLAUDIA

Vuelven a correr los barrancos de La Palma, la isla que se ha llevado la fuerza de la borrasca Claudia

Se han ha registrado 5.968 llamadas, con el paso del frente por las islas sin incidentes reseñables

Desprendimiento en la red de carreteras del Cabildo gomero
Desprendimiento en la red de carreteras del Cabildo gomero CABILDO LA GOMERA

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La plaza de Los Llanos de Aridane en La Palma se convirtió en la tarde de ayer miércoles en un río urbano con el paso de la borrasca Claudia, que ha vuelto a hacer correr los barrancos de la isla, llenando el barranco de Las ... Angustias en su camino al mar aunque sin incidentes reseñables. La borrasca, que se esperaba con alertas por lluvias, viento, inundaciones y con una gran previsión en todas las islas, ha descargado su fuerza en la 'Isla Bonita', si bien no ha habido daños relevantes.

