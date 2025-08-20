La tragedia del vuelo JK5022 cumple 17 años con el mismo dolor pero con avances en la seguridad aérea

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 20/08/2025

154 fallecidos, 9 familias completas, muchas de ellas canarias y 18 supervivientes con graves secuelas de por vida. La tragedia aérea del vuelo de Spanair JK5022 cumple 17 años en un aniversario que se ha celebrado en Gran Canaria, destino de aquel fatídico avión que se estrelló segundos después de despegar, con el mismo dolor y sentimiento, memoria y por primera vez en el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus familias.

Con actos en el aeropuerto de Madrid y en varios puntos de la isla, este doloroso 20 de agosto se vivirá en familia, con la participación de representantes también de las tragedias aéreas de IB610 en Bilbao (ocurrida en 1985), del AH5017 en Mali (2014) y del GWI9525 en Los Alpes, Francia (2015).

Con 5 minutos de silencio y en el mismo lugar de la tragedia, ofrendas florales y encuentros íntimos entre víctimas y familias, la memoria de los que emprendieron ese fatídico viaje siguen estando «en algún lugar, siempre en nuestros corazones», como versa el lema de la asociación de afectados y las familias de las víctimas. «El 20 de agosto no solo recordamos a las víctimas del vuelo JK5022, sino también a quienes perdieron la vida en tragedias como IB610, AH5017 y GW9525. Este primer Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias es un paso hacia la memoria, la dignidad y la seguridad aérea», ha señalado la asociación.

La tragedia del vuelo JK5022 ha impulsado la creación del Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos, un hito en la memoria y la justicia, y uno de los logros simbólicos de esta unión de afectados y familias. No ha sido el único. Esta celebración responde a una demanda histórica liderada por Pilar Vera, presidenta de la AVJK5022 y de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias (ACVFFI), y se suma a avances en la cultura de seguridad aérea, transparencia y apoyo integral a las familias afectadas.

Desde el año 2008, la AVJK5022 lleva trabajando incansablemente para mantener viva la memoria de las víctimas y exigir mejoras en la seguridad aérea. La declaración del Día Nacional representa un avance significativo en la lucha por la verdad, la justicia y la prevención y un paso hacia un futuro de compromiso con la prevención de accidentes, la transparencia en las investigaciones y el apoyo a las familias.