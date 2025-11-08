Registran un evento sísmico de largo período al suroeste de Las Cañadas del Teide (Tenerife)

La Red Sísmica Canaria ha registrado un evento sísmico de largo período en el sector suroeste de la Caldera de Las Cañadas del Teide (Tenerife), a una profundidad aproximada de once kilómetros.
El sismo se localizó este viernes, sobre las 8.20 horas.
Aunque ... este tipo de señales no permite una estimación precisa de la magnitud mediante métodos tradicionales, en este caso se ha calculado un valor aproximado de 2,2, informa el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) en sus perfiles de redes sociales.
El organismo expone que durante los últimos años en la isla se han detectado otros eventos similares, junto con seis enjambres de señales híbridas registrados en una zona cercana, si bien el evento de este viernes destaca por su amplitud, la mayor registrada en Tenerife para este tipo de señales.
«Estos fenómenos están asociados al movimiento de fluidos hidrotermales en el interior de la isla y forman parte del proceso de presurización del sistema magmático-hidrotermal que se observa en Tenerife desde 2016», comenta en Instituto.
