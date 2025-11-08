Suscribete a
VOLCANES

Registran un evento sísmico de largo período al suroeste de Las Cañadas del Teide (Tenerife)

«Estos fenómenos están asociados al movimiento de fluidos hidrotermales en el interior de la isla y forman parte del proceso de presurización del sistema»

Parque Nacional del Teide
Parque Nacional del Teide CABILDO DE TENERIFE - Archivo

Laura Bautista/EP

Arrecife

La Red Sísmica Canaria ha registrado un evento sísmico de largo período en el sector suroeste de la Caldera de Las Cañadas del Teide (Tenerife), a una profundidad aproximada de once kilómetros.

El sismo se localizó este viernes, sobre las 8.20 horas.

Aunque ... este tipo de señales no permite una estimación precisa de la magnitud mediante métodos tradicionales, en este caso se ha calculado un valor aproximado de 2,2, informa el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) en sus perfiles de redes sociales.

