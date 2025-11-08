Registran un evento sísmico de largo período al suroeste de Las Cañadas del Teide (Tenerife)

La Red Sísmica Canaria ha registrado un evento sísmico de largo período en el sector suroeste de la Caldera de Las Cañadas del Teide (Tenerife), a una profundidad aproximada de once kilómetros.

El sismo se localizó este viernes, sobre las 8.20 horas.

Aunque ... este tipo de señales no permite una estimación precisa de la magnitud mediante métodos tradicionales, en este caso se ha calculado un valor aproximado de 2,2, informa el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) en sus perfiles de redes sociales.

