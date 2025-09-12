La inflación sube un 2,2% en Canarias y acumula tres meses al alza

Una mujer compra en un supermercado en foto de archivo

La inflación en Canarias ha crecido un 2,2% en agosto en tasa interanual, un aumento que consolida una tendencia con tres meses al alza de forma consecutiva.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en términos mensuales, la inflación en el archipiélago aumentó un 0,2%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,7%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentaron un 5,4% más que en agosto de 2024 (-0,6 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 3,9% (-0,5 puntos); otros bienes y servicios, un 3,1% (+0,1 puntos) y sanidad, un 2,6% (+0,7 puntos).

Si bien las subidas interanuales más moderadas se han producido en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,2% (+0,1 puntos); ocio y cultura, un 0,4% (-0,1 puntos); comunicaciones, un 0,8% (+0,2 puntos) y transporte, un 0,8% (+0,4 puntos).

A nivel nacional, el IPC se mantuvo en agosto en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 2,7%.

Al finalizar agosto, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,2%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Asturias (3,1%), estando Canarias en el lado contrario junto a La Rioja (2,1%) o Murcia (2,1%).

Melilla (+0,3%), Galicia (+0,2%) y Catalunya (+0,1%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Aragón, Euskadi y Navarra en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.